La historia es conocida. La colección de dibujos del Instituto de Jovellanos está desaparecida. En el Instituto se encontraba hasta la Semana Santa de 1932 esa legendaria colección que Gaspar Melchor de Jovellanos reunió con el apoyo de Agustín Ceán Bermúdez. Allí, en la calle de Jovellanos, estuvieron expuestos los dibujos. Fotografiados por Rodrigo F. Carvajal en la década de 1920; catalogados y fotografiados por José Moreno Villa –bibliotecario del Instituto– en 1926; y estudiados por Alfonso. E. Pérez Sánchez en 1969. Hablamos de muchas obras de arte y a esos estudios les remitimos. Sumamos la reciente publicación "Difusión y renovación. La colección de dibujos del Instituto de Jovellanos" (2020), de Francisco Crabiffosse Cuesta.

En la primavera de 1932, tras la expulsión de los jesuitas, las clases del Instituto (y la impresionante colección) pasaron al Colegio de la Inmaculada, y allí tuvo lugar en agosto de 1936 –al poco de iniciada la guerra civil– su desaparición absoluta. Eran 823 piezas, de Velázquez, El Greco, Goya…

Pero, atentos. Antes de la destrucción total en ese año 1936 ya había desaparecido parte de ella. Primera plana del diario gijonés "La Prensa", finales de diciembre de 1932: "El robo de ayer en el Instituto. Desaparecen bocetos de Miguel Ángel, Velázquez y Goya. Sobre las doce de la noche de ayer nos avisaron que en el Instituto de Jovellanos, antiguo colegio de los jesuitas, se había cometido un robo de gran importancia". Un bedel había visto a un hombre saltar la tapia con un bulto de gran tamaño, "no tenía mal gusto el aludido individuo, había estado en la capilla particular donde están depositados los bocetos de la colección de Jovellanos y Céan Bermúdez trasladados desde el viejo Instituto". Tres bocetos habían desaparecido y el diario los reproducía denunciando la falta de protección. El director del Instituto, José Manuel del Campo Argüelles, y el comisario Emilio Rojas daban sus opiniones. La noticia no tuvo recorrido porque la fecha del diario es muy importante: miércoles 28 de diciembre de 1932.