Cuenten el lado oscuro

La planta de baterías de El Musel, en estado tan embrionario que, como viene siendo habitual en esta ciudad en tantos otros asuntos, solamente conocemos por dibujinos digitales. Hablan de la posible instalación en El Musel y nuestras autoridades se felicitan como dándolo por hecho, pero de eso nada, monada: la cosa está en un veremos.

Luego están los consumos. Para empezar el agua: consumiría esa industria varias veces más líquido que toda la población de esta decadente villa marinera, y eso en unos tiempos en que, por desgracia, no se prevé –ni tan siquiera en esta hasta ahora verde Asturias– abundancia de agua. También consumirá bastante más electricidad de la que consumimos en los hogares de nuestro concejo, industria electrointensiva habemus. Es decir, la cuestión se plantea como el chollo del siglo, pero es un poliedro con facetas ciertamente intranquilizantes.

Estamos caídos tan en desgracia que sólo ansían instalarse en nuestro entorno industrias que en pocos sitios querrían: de momento, en lugares de secano ni se les ocurriría, pero para los promotores del invento este es un lugar aceptable. Pero no nos confiemos, otros muchos emplazamientos están en las mismas condiciones de querer para sí el mamotreto.

Por otro lado, está el puerto. La ampliación parece que ha servido no para atender el tráfico marítimo que no aumenta tanto, sino para ser utilizado los rellenos como suelo industrial. Se pregunta uno si para eso, sin ir más lejos no estaba la innombrable Zalia.

Extraña mucho que, aparte de frotarse las manos, ni la autoridad portuaria ni el ayuntamiento ni el gobierno del Principado o su órgano legislativo hayan abierto el pico nada más que para cantar loas acerca de la fábrica de baterías, cuidándose de mencionar algún inconveniente, lo que hace levantar cautelosas interrogantes. Es sospechoso, de momento, que la multinacional alemana Volskswagen, que lidera el proyecto, no quiera para su territorio nacional la instalación de marras, con la de buenos puertos y la abundancia de agua de que gozan.

Todo tiene su lado oscuro y cuando algo se presenta como rodeado de luz por todas sus partes, los pobrecitos debemos desconfiar. Otra cosa es que la cara B merezca la pena o que no nos quede más remedio que pechar con ello, pero por lo menos, tendremos el derecho a que nos lo cuenten desde el principio. La situación tiene, a estas alturas un lado simpático: los ambientalistas y ecologistas de toda laya, que son siempre los mismos, todavía no han sido capaces de encontrar en el Google, probablemente porque ni se lo han planteado, nada por lo alarmarse y protestar; en esto son tan poco diligentes como las autoridades. A los unos y a los otros, ya les vale.

