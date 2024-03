A la hora del adiós

En este día tan triste y amargo para mí, y toda mi familia: hijos, madre, hermanos, sobrinos, etc. a la hora de despedir a nuestra querida Gabi, quiero daros las gracias a todos cuantos de una forma u otra habéis manifestado vuestro cariño, respeto, amistad y oraciones. Gabi fue una campeona luchando estos dos últimos años contra esa cruel enfermedad llamada "cáncer", pero al final tuvo que rendirse. Os puedo asegurar que fue la mejor compañía que pude buscar en mi vida, y que juntos pasamos 33 años extraordinarios, con el fruto de dos hijos maravillosos, Paula y Antonio. Pero en la vida, amigos, nada es eterno, como dice el evangelio, nada termina, se trasforma, por ello " el señor me la dio, y el señor me la quitó", bendito sea Dios, que estoy seguro la acogerá en su morada. Muchas gracias y un abrazo para todos.