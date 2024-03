Sánchez, como el piloto en la tormenta

Aprobada la Ley de Amnistía en el Congreso, pensábamos que la legislatura iba a iniciar su velocidad de crucero, contando hasta con aprobar los Presupuestos Generales para 2024. Pero la contingencia política es imprevisible y el panorama ha cambiado en pocas horas.

Sí, la adopción del texto final de la Amnistía supone un soporte fundamental para la continuidad del gobierno progresista, pero el adelanto de las elecciones catalanas, tras caer los Presupuestos del Govern, complican los próximos meses, hasta el punto que Sánchez ha renunciado sin más a negociar unos Presupuestos para 2024. Ambas decisiones, el adelanto de Aragonés y el abandono presupuestario del Presidente, son cosas de estrategia política, no obligatorias para sus responsables, sino optativas para su posicionamiento en las confrontaciones electorales. En cambio, la enorme carga que esto implica para las respectivas ciudadanías es prohibitiva para las buenas prácticas democráticas.

El caso es que en el futuro inmediato los comicios vascos y catalanes van a determinar la vida socioeconómica y política del país, de forma invasiva, lo que no resulta lógico, pues pueden mantener su propio espacio de influencia, pero permitiendo que la vida del estado se pueda desenvolver de conformidad con las previsiones del gobierno de coalición.

Más aún, es posible que la aplicación de la Amnistía padezca también algunos efectos del anticipo electoral, lo que distorsiona su propia virtualidad. Eso es desaconsejable, ya que esta ley requiere ser cuidada para que pueda cumplir sin tacha sus encomiables objetivos.

Por si faltaba algo en esta tormenta preprimaveral, sin haber salido aún de las detonaciones crecientes del "caso Koldo" en el bando socialista, ahora aparece la corrupción protagonizada por el novio de Díaz Ayuso, que no desmerece en absoluto con los desmanes anteriores. Es verdad que la Presidenta ha entrado a saco en la reyerta y, algo que podría haber seguido a media distancia, sin que por ello nadie la fuera a eximir de responsabilidades, en cambio ha preferido ir al choque y esto la puede complicar mucho, pues ha entrado en valoraciones, ya no de los dirigentes políticos contrarios, sino que se ha permitido implicar a la Fiscalía y a la agencia tributaria en la persecución de su pareja y, eso sí, son palabras mayores. No es razonable que una persona tan hiperasesorada cometa errores tan gruesos al confundir actuaciones diferentes y de muy diverso grado. Por ello, su bravata contra la Moncloa y contra la familia y persona de Sánchez la ha puesto en la boca del lobo, de la que saldrá al menos descalificada para el futuro.

El Presidente ha visto abierta una ventana clara y le ha exigido a Feijoó solicite la dimisión de Ayuso. Esta confrontación, que a medio plazo tendrá consecuencias, será un punto candente más para Moncloa, con la pérdida inevitable de energías políticas, que también limitan la eficacia del ejecutivo. El PP además denuncia al Presidente por la implicación de su esposa en el affaire de Air Europa, otra preocupación ajena, que despista al gobierno. Por eso Yolanda Díaz no disimulaba su enfado, suponemos que, a partes iguales, con los Comunes y con Sánchez.

