El vial de Jove vuelve al punto de partida

"Partiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cumbres de la miseria". La frase de Groucho resume a la perfección la historia, la larga historia, del vial de Jove.

Partiendo de una línea en el Plan de Ordenación de 1986, hemos llegado a una línea en el plano del valle de Jove en 2024. Por el medio, treinta años de luchas vecinales, una sentencia europea, retrasos, falsedades y paciencia, mucha paciencia.

La solución que ahora ofrece el Ministerio, parece la que figuraba en el Plan del 86, una carretera en superficie más o menos ancha, a la que los vecinos nunca se opusieron, tampoco la bendijeron, ya que solo era eso, un aviso de carretera. Fue la pretensión de convertir esta carretera en autovía, la que encendió la mecha de las protestas vecinales en 1994. La autovía partía el Valle en dos, y complicaba la comunicación de un buen número de vecinos con el resto de la ciudad. La carretera que venía en el Plan, era permeable, no tenía ese problema. A partir de ahí, la historia es conocida y ya escribí sobre ella en este periódico el día 7 de este mes, por lo que no voy a reiterarme.

La respuesta del Ministerio no hay por donde cogerla. Trata de justificar las mentiras que vienen contándonos desde hace tiempo, con otras mentiras. Hace poco, solo faltaban unos remates para hacer la licitación, ahora se dan cuenta de que un túnel acabaría con medio barrio, cuando no se trata de un túnel sino de un falso túnel, una trinchera excavada a cielo abierto y posteriormente cubierta con un bulevar, además, en Gijón, tenemos la experiencia del metro tren, que cruza media ciudad sin que hubiera producido ningún daño. Tampoco es de recibo que digan que el túnel no impediría el paso por La Calzada, de camiones con mercancías peligrosas que tienen que circular en superficie, lo harían por el bulevar que cubriría el falso túnel, son disculpas que no se sostienen. La impresión es que lo que ahora anuncian ya se sabía antes de las elecciones de mayo y que a partir de ahí fueron sosteniendo sus falsedades en una huida hacia adelante esperando una situación favorable para dar la cara. Ofrecen compensaciones, como si trataran con un niño, pero ni siquiera son tales, son deudas que tienen con la ciudad que ya deberían estar pagadas hace tiempo y que dado su plazo de realización, veremos cómo terminan.

Asturias nunca ha tenido peso a nivel nacional, nuestros dirigentes siempre han estado sometidos a los partidos centrales a los que representan, más que a los propios asturianos. Ahora toca volver a la movilización vecinal. El proyecto de carretera que en los noventa posiblemente hubiera sido aceptado, ahora ya no vale, son muchos años de lucha y de espera para conformarse con migajas.

Hay que volver a las movilizaciones, y al frente de ellas tienen que estar nuestros gobernantes, los locales y los autonómicos, Barbón ya debiera estar en Madrid hablando con el ministro, exigiéndole al ministro, ya no valen medias tintas, no se trata de una carretera más o menos grande, se trata de la salud de los vecinos hartos de respirar veneno.

