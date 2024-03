Cambio de actitud

Esta es la semana que los católicos dedican a pasear a sus santos con tambores, banda de música, algún militar que otro, curas, manolas y capirotes. Como es habitual, abunda más la exhibición de las vanidades que el fervor religioso, aunque es de suponer que de todo habrá. De todas formas, para el número de asistentes que procesionan, bien podían no ocupar las calzadas por las calles de su recorrido en zonas donde el tránsito de vehículos aún está permitido y conformarse con las aceras, pero el circo debe continuar otro año para curiosidad de paseantes y algunas molestias al vecindario.

La semana de pasión en lo que se refiere a esta despreciada villa marinera es el asunto del acceso por carretera a El Musel: visto que en Transportes se nos ha tomado colectivamente el pelo, y que tanto las fuerzas políticas como las sociales y la ciudadanía en general de la localidad lo han percibido así, falta que desde la administración regional un compromiso. Habrá que recordarle al hombrín de Laviana, que representa el papel de presidente de todos los asturianos –los gijoneses también lo somos– y que no se puede escaquear o como está de moda decir ahora ponerse de perfil. Sí, comprendemos que el barrio de Jove no está en las cuencas mineras, pero ello no es óbice para que sea la mayor autoridad del Estado en nuestra pequeña comunidad autónoma quien se ponga al frente de las reclamaciones ante el ministerio correspondiente. El agravio a la villa y concejo de Gijón es, en realidad, un agravio a la entera Asturias. No vale disimular y, bien sea por miedo a las consecuencias frente al ogro de la Moncloa o por desprecio hacia una ciudad que en lo interno de su partido no le aprecia mayoritariamente, eludir sus responsabilidades. De momento, la cirujana, que funge de primera autoridad local, ya le ha pedido al habitante de Suárez de la Riva que se meta en faena y medie ante el ministerio de Óscar Puente. La ciudadanía lo reclama y una actitud, que hasta ahora viene siendo impresentable, ha de cambiar.

