Pascua de Resurrección ¡Aleluya!

La Resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. San Pablo no anduvo en chiquitas. Se lo jugó todo a una carta: "Si Jesucristo no resucitó inútil es nuestra fe". Lo chocante es que una parte no pequeña de los creyentes tienen serias dudas y aluden tímidamente a que debe haber algo, un "más allá" inconsistente del "allí donde estés" y obvian cualquier referencia concreta al evangelio donde Jesús habla de "la casa de mi Padre", del cielo, de la vida eterna… que es el motivo de su encarnación y de su venida a este mundo, decirnos quién y cómo es Dios, quiénes somos nosotros y qué nos espera, cuál es el destino, la finalidad y el sentido de nuestra vida. Otros se mantienen solamente en una cultura cristiana o católica, pero abiertamente no creen que ellos, ni nadie, estén destinados a la resurrección.

La resurrección es "ser nosotros mismo de otra manera", con otro cuerpo, para vivir en una nueva dimensión. Uno de los que mejor explicó esta verdad fundamental de nuestra fe, fue el gran teólogo asturiano Juan Luis Ruiz de la Peña. Una pena su pronta muerte, porque estaba en su mejor momento de investigación teológica con respuestas a los interrogantes de la cultura actual. Él dice que la resurrección es la respuesta de Dios sobre el interrogante de la muerte eterna. La muerte es la crisis suprema de la existencia del hombre. Pero esa crisis alcanza también a Dios, porque pone a prueba su fidelidad y su amor. Si Dios no reacciona ante la muerte de quien le ama fielmente, o Dios no es Dios, porque la muerte ha podido sobre él, o no es amor, porque su fidelidad capitula ante la de su amigo. Estos algunos de los razonamientos que nos ha dejado.

Un razonamiento sugestivo lo encontramos en algunos filósofos que afirmaban que la idea de la resurrección estaba estrechamente emparentada con la de reivindicación de libertad para todos y de justicia para todos: al que ha muerto injustamente no se le hará justicia con ceremonias póstumas; se le hará justicia si se le recupera para la vida. Así razonan los de la Escuela de Frankfurt. "O hay victoria sobre la muerte o no hay victoria sobre la injusticia", deploraba Horkheimer.

Se suele decir que la resurrección es una hecho metahistórico, en cuento que la presencia del resucitado tiene para nosotros dificultades para describirla. Es lo que les sucedió a los apóstoles. No esperaban esa nueva presencia del Señor. Por eso dudan. Pero al final, acaban tan convencidos que todos han dado su vida por el Jesús que conocieron y que se les reveló como el Hijo de Dios encarnado. Es difícil hablar de trampa y cartón en este caso, aunque algunos lo pretendan.

Por otra parte, la realidad y posibilidad de la resurrección no debiera de presentar especiales dificultades para el hombre actual, que admite como algo normal la teoría de la evolución. Es más problemático el salto de lo mineral a lo vegetal y, de éste, al animal y luego humano. Resucitar es ser uno mismo de otra manera, con otro cuerpo glorioso para vivir en esa nueva dimensión. Lo más importante del ser humano es su interioridad que configura su personalidad y le hace único, lo que los clásicos llamaron alma, pero la del hombre será siempre, para ser él mismo, incorporada.

Esto es lo que celebramos en este día de Pascua de Resurrección. Que la vida es una maravilla, es un don de Dios y que tenemos futuro y esperanza. Si Jesús, el Señor, resucitó, nosotros resucitaremos también.

Hemos sido creados con infinitos deseos de vivir y vivir felices. Eso no es un azar. Es revelación de Jesús. Merece la pena salir en procesión con la imagen de Jesús Resucitado. Él nos ha desvelado el mejor de los misterios de nuestra vida. ¡Aleluya!

