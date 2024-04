Gijón y su Puerto

A muchos sorprenderá la siguiente declaración, pero estoy segura de que también a muchos otros les ocurre lo mismo… "Soy gijonesa y no conozco el Puerto". Y hablo de conocer, conocer lo suficiente como para opinar porque con el Puerto pasa como con el Arte, todo el mundo opina sin tener ni idea.

Justo hace ahora un año, cuando necesitamos colaboración y patrocinios para llevar a cabo el proyecto EntreArte III que realizamos, bajo mi presidencia, desde la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo, toqué la puerta de muchas empresas asturianas, ya que solo contaba con la colaboración de Cocacola y pensaba que al tratarse de una iniciativa de arte, mujer y cultura iba a encontrarme con numerosos apoyos, pero cuál fue mi sorpresa ante una rotunda negativa, y que la única entidad asturiana que me recibió para interesarse por el proyecto fuera el Puerto de Gijón.

De las palabras del presidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, me quedé con "lo vamos a intentar, algo se podrá hacer…". En aquel momento esa frase me pareció una victoria y efectivamente desembocó en una colaboración muy agradecida por nuestra asociación pues en esos momentos cualquier ayuda, por pequeña que fuese, sabía gloria.

Y de ahí nace una relación cercana, que junto con su jefa de gabinete, Beatriz Lastra, me lleva a visitar y a conocer el Puerto de cerca, cosa que nunca antes había hecho. Ambas, personas muy accesibles, con una humanidad increíble, grandes profesionales, amantes y conocedores de su trabajo, te abren los ojos de la manera más natural posible: enseñándote desde dentro el día a día del motor económico de nuestra ciudad. Y ahí te das cuenta de que efectivamente Gijón es su Puerto, (frase que siempre he escuchado en mi familia) porque muy al contrario de lo que se piensa, el Puerto no está de espaldas a la ciudad, vive para ella.

Dentro de la integración puerto-ciudad hay distintas acciones encaminadas a favorecer el entendimiento de dos realidades tan diferentes. Algunas tan visibles y conocidas como las transformaciones de los frentes marítimos: la creación de un paseo y de dos playas artificiales. Pero también se conceden numerosas autorizaciones para la celebración de pruebas deportivas, carreras y eventos solidarios. Y para actividades sociales tan populares como el escanciado de sidra en Poniente, la cabalgata de Reyes, las procesiones religiosas, la Semana Negra... Si algo me gustaría destacar son las visitas culturales que se celebran de octubre a mayo tratando de acercar el puerto y el mar a los niños, mostrándoles que Gijón es su puerto y el Puerto es Gijón.

Por todo esto, invito a que se acerquen a conocerlo, porque qué fácil es emitir opiniones y qué difícil dar respuestas. Y ahora que está tan en boca de todos el actual proceso de compra-venta de los terrenos denominados Naval Gijón y la cesión de 3.848 metros cuadrados de un espacio libre para el uso público, tendríamos que parar a pensar que este proyecto desarrollado por el Ayuntamiento podría convertirse en un gran logro, pero que los grandes aciertos nacen de la voluntad de las partes y aquí se han unido dos grandes voluntades que miran por un futuro mejor para Gijón, nuestra ciudad.

