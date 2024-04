No se pueden aceptar más retrasos

No se puede aceptar más retrasos para al acceso del tráfico pesado al Puerto del Musel desde el enlace de la Peñona en el concejo de Gijón.

Entendemos la obra como imprescindible para evitar la actual circulación de camiones con carga general y con mercancías peligrosas y la contaminación por tráfico que sufren los vecinos de La Calzada y el Natahoyo por ese tránsito continuo.

Hay que recordar que esta obra ya tuvo un trámite de consultas ambientales con respecto al Estudio Informativo de Acceso al puerto El Musel, el cual ya fue sometido a evaluación de impacto ambiental, habiéndose publicado su declaración de impacto ambiental en el BOE de 15 de marzo de 2007. Tuvo una segunda fase de consultas que fue publicada en el BOE del 19 de septiembre del 2009, donde se acordó no someterla a estudio de impacto ambiental. En el año 2016 se volvió a tramitar otra consulta. Ya de aquella desde la Coordinadora Ecoloxista volvimos a decirle al Ministerio que no se podía demorar más la obra y ahora nos vienen con estas.

No entendemos cómo se pueden tardar otros 17 años para decidir que el proyecto es inviable como estaba previsto de forma subterránea, ahora se quiera volver a proponer una vía en superficie que va tener mucho más impacto ambiental y partir a los vecinos de la zona, como ya rechazaron en 1996 cuando se planteó el vial de superficie y los vecinos se movilizaron en su contra.

Pedimos que cuando se haga, se realice con el menor impacto ambiental para no hipotecar a los vecinos de Tremañes, Veriña, Jove y la Calzada con este nuevo vial, que tiene que ser subterráneo. No deja de sorprender que un semitúnel de 2 kilómetros sea imposible como nos dicen ahora. Cuando se está proponiendo hacer túneles por todos los sitios para esconder el tráfico, aquí nos dicen que no es posible, sin presentar pruebas que demuestren la inviabilidad técnica del tramo soterrado de parte de la obra, que debe ir acabada en un bulevar.

Esperemos que no se demore más una obra largo tiempo reclamada; que resulta imprescindible para aminorar la contaminación de la zona y mejorar la conectividad de los barrios gijoneses y que se haga en condiciones, para no hipotecar a los vecinos de la zona. Eso sin olvidarnos de que tenemos que favorecer el transporte por ferrocarril de las mercancías del puerto. No puede ser que el transporte ferroviario sea minoritario y que solo se apueste por el transporte en carretera que es mucho más contaminante y con mucho más impacto.

