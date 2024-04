Lo de Jove es una yincana

Anda el PSOE local, especialmente su secretario general, algo despistado con el tema del vial de Jove. Apenas había emprendido el regreso de Madrid la Alcaldesa, cuando ya el PSOE se reunió alrededor de García en El Lauredal para hacer una especie de declaración institucional recordando que hacía treinta años que los ciudadanos habían rechazado el vial en superficie, para más tarde desviar la responsabilidad del fracaso hacia Carmen Moriyón, que al parecer, según él, no había sabido responder con prontitud y "había aceptado dócilmente" el nuevo trazado. Por si alguien no se había enterado, protagoniza y difunde un vídeo en el que en primer plano se le ve perorar, con la zona oeste al fondo, repitiendo los mismos argumentos, "que hace treinta años se rechazó la opción", "que hay que ser solidarios con una zona que ya sufre lo suyo" y nuevamente que Moriyón no reaccionó con prontitud en su visita al ministerio. Tal vez esperaba que al levantarse diera una patada a la mesa y mandase a todo el ministerio a tomar po’l saco, porque la Alcaldesa dejó claro desde el principio que no toleraría el agravio, anunció movilizaciones y dijo que iba a estar siempre con los vecinos.

Monchu García está en un avispero. No solo es un ministro de su partido el que ha terminado de un plumazo con el resultado de treinta años de lucha y esperas, sino que usó el tema con fines electorales, él o quien por entonces fuera responsable, que habrá que depurar responsabilidades, saber de quién partió el engaño no servirá de mucho, pero tenemos derecho a saberlo.

Pero además, el problema de García es que son los "veteranos" que dieron el golpe interno que terminó con Ana González, "sus veteranos", quienes con su defensa a ultranza de la autovía por Jove en los noventa provocaron el rechazo vecinal que duró más de diez años y terminó cuando la Unión Europea les dio la razón. Si quiere responsables, que pregunte a Zapico por un debate en la extinta TeleGijón con el por entonces presidente vecinal de La Calzada, Roberto Vincelle, debate que perdió por goleada, o a los otros "veteranos" que le arroparon para acabar con Ana González, por qué se empeñaron en convertir una carretera ancha que venía en el plan del 86, que no impedía el paso de una a otra zona de Jove o La Calzada y que por entonces transcurría por zonas no urbanizadas, en una autovía que no tenía ningún amparo legal.

Aquellos polvos que sembraron los que sostienen a García, trajeron estos lodos. No tiene derecho el secretario general del PSOE local a referirse a la lucha vecinal como si fuera suya, porque aquella lucha no fue de los suyos, fue contra los suyos, contra el PSOE de "sus veteranos".

Volvemos al punto de partida, otros vecinos continuarán la lucha y quienes por entonces la hicimos vamos a apoyarlos. Esto es una yincana, no una prueba de velocidad que gana el que habla primero, y si Barbón y Monchu García están con los vecinos, que se dejen de echar balones fuera, y cojan el toro por los cuernos firmando la declaración institucional.

