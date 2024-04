En abril bicis mil

Empieza abril. Un mes cargado de muchos significados. Más allá de ser el preferido por los Nuberus, el que fuera segundo mes del año hace más de dos milenios, supone en nuestra ciudad una fecha llena de propuestas con un protagonismo claro: la bicicleta.

Hace más de 10 años, un grupo de personas decidió crear un movimiento. Una propuesta que ayudara a difundir y promover el uso de un vehículo que atesora más de 200 años de historia. Un medio de transporte accesible, sostenible y que reconfigura la movilidad de las ciudades hacia contextos más limpios y saludables.

Esta idea tuvo una de sus capitales mundiales en nuestra ciudad. 30 días en bici nacía para celebrar, disfrutar y compartir. Una llamada a todas las ciudades del mundo para sumarse y pedalear durante los 30 días de abril con el fin de visibilizar una alternativa factible. Gijón se convertía en uno de los epicentros del planeta gracias a esta iniciativa.

Cuesta muchísimo encontrar experiencias promovidas desde la sociedad civil que cojan una voladura de carácter mundial (ahora que somos mundiales). 30 días en bici es una de ellas.

El otro día observaba a través de las redes sociales a amigos y amigas en distintas latitudes del planeta fotografiándose bajo el lema #30diasenbici. Mi mente rápidamente recordó muchas conversaciones que durante todos estos años he mantenido con Carlos, uno de los padres de la iniciativa. El esfuerzo titánico que supone programar, dinamizar y desarrollar todo lo que proponen, pocas veces ha encontrado el apoyo esperado. Un ejercicio de resiliencia social digno de aplaudir. Un esfuerzo que seguro en otras ciudades hubiera sido ínfimo. Siempre lo ajeno nos resulta más atractivo que lo propio. Prueba de ello es todo el reconocimiento que la propuesta ha tenido más allá de los límites de la villa de Jovellanos.

Está claro que las ciudades deben ir evolucionando. Evolucionando hacia una convivencia pacífica, diversa y llena de alternativas. Una realidad a la que no puede escapar ni el urbanismo ni la movilidad. También está claro que esto debe hacerse desde la pedagogía, desde la celebración y desde el convencimiento. La imposición nunca será un elemento socialmente aceptado (cosa que en Gijón sabemos bien). Deconstruir los hábitos no es tarea fácil. Pensar en nuevas (o no tan nuevas) formas de movernos y relacionarnos se antoja, en un mundo tan rápido e inmediato, una quimera. Pero el destino está claro.

Ante un panorama así, propuestas como 30 días en bici se vuelven imprescindibles. Una inversión de presente y futuro que poco a poco nos convence de que es posible naturalizar la movilidad sostenible. El cambio real sólo será viable cuando las personas queramos y creamos que se puede hacer. Sólo en ese momento las ciudades podrán evolucionar para situar a las personas en el centro de la vida y la movilidad. Entre tanto, sigamos pedaleando.

