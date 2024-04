En el consenso ha de estar la solución

El debate actual, en torno al vial de Jove de Gijón, no es nuevo para nosotros, ni mucho menos. Debo necesariamente recordar que, al menos durante los últimos 25 años, desde Asetra venimos demandando unos accesos adecuados a los puertos asturianos, en especial a El Musel, como elemento esencial para nuestro trabajo, para la vertebración de todo el área, (donde apostamos en su día por la Zalia) y para el desarrollo económico de toda la región asturiana.

A día de hoy, no entendemos, al igual que la inmensa mayoría de los gijoneses, cómo un proyecto que se diseñó y rechazó hace 20 años sea ahora el elegido por el Ministerio. Primero porque, en la actualidad, técnicamente no hay ningún proyecto que sea inviable. Hay decenas de ejemplos en toda Europa, con túneles bajo las aguas o en las montañas más complejos. Eso sí, para ser viable tiene que contar con el presupuesto adecuado. Cuando se habla en cambio de reducir el existente a la tercera parte, las cosas cambian.

En todo caso, mejorar el acceso al Musel y la calidad del entorno resulta una medida absolutamente urgente, y los retrasos y cambios en el proyecto nos colocan en una situación más de desprecio a Asturias. Una situación que simplemente se suma a la ola de retrasos históricos u obras interminables como ha sido el tercer carril en la autopista o el olvido imperdonable de la autovía del Suroccidente. Por no hablar de los colapsos que seguimos padeciendo a diario en infraestructuras esenciales, como es el nudo de Serín, de nuevo en la arteria principal del área central de Asturias.

Desde Asetra, en algún momento también hemos apuntando la posibilidad de canalizar los tráficos fuera del centro urbano, siempre y cuando se homologasen los túneles de Aboño, pero no es a nosotros a quien corresponde tomar este tipo de decisiones, cuya urgencia, reiteramos.

Creemos que las soluciones habrán de ser consensuadas para beneficio de todos y, en especial, de los vecinos y usuarios de la zona Oeste de Gijón, afectada ya por la actividad industrial tradicional y el paso continuado de vehículos, obviamente no sólo por los camiones. Conscientes del impacto, no obstante, nos esforzamos diariamente en que nuestros vehículos de transporte cumplan medidas medioambientales mas allá de la ley, con el lavado de ruedas, por ejemplo, y la cubierta de los transportes sólidos. En este contexto, comprendemos y apoyamos las reivindicaciones vecinales, que reflejan el descontento colectivo y exigimos a la búsqueda inmediata de soluciones entre administraciones, así como a un posicionamiento rotundo por parte del Gobierno Regional, que no puede ni debe seguir consintiendo este despropósito.

