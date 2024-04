Llevar el problema de un sitio a otro

Hace unos días se dio a conocer la "nueva" versión del vial de Jove y, mire usted por donde, nos presentaron un túnel del tiempo que nos retrotrajo a hace 38 años y al primer boceto de solución diseñado por Ramón Rañada, que no vale ni para chiste malo. Y por más que intento buscar una explicación al desatino, he de confesar que no la encuentro.

El nivel de inutilidad del Ministerio no es de recibo. Y me explico: simplemente con un vistazo al espacio donde se pretende hacer el vial revela su imposibilidad, ya que mezclar una vía de alta capacidad con un alto número de vehículos pesados con el día a día de los vecinos y vecinas no parece la mejor de las soluciones. Además, revela otra cuestión: que el problema actual de tráfico y contaminación no se soluciona solo cambiando la vía unos pocos metros de lugar. Y si entramos un poco en profundidad en el tema, convendremos que la solución aportada le es de aplicación aquello tan nuestro de "tira que ta enganchao". Se espera que el nivel mínimo de los técnicos y políticos del Ministerio les habilite para ser capaces de entender, y por lo tanto resolver, un problema de la mejor manera posible, porque si no tenemos un serio problema.

Estimados conciudadanos, esto es una tomadura más de pelo a las vecinas y vecinos de Gijón. Y digo una más porque son muchas los obras que el citado negociado tiene empantanadas en la ciudad y que son determinantes en el devenir futuro de Gijón, tanto en lo económico, como de la salud y la calidad de vida.

Así pues, desde la Unión Comarcal de UGT exigimos la puesta en marcha de las obras pertinentes para solucionar tan gran desatino y ultraje a los legítimos intereses, a la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, muy especialmente la de la zona Oeste de Gijón.

