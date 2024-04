Ni Avril ni mayo

Veamos, ¿pero de verdad alguien se cree lo de los trenes de alta velocidad? Que ahora sí que sí. Que en mayo volaremos (en tren) a Madrid, porque en avión podemos, pero a veces a unos precios que son absolutamente abusivos. A mí siempre me ha gustado el tren: leo o trabajo, y el traqueteo me sienta muy bien. Recuerdo cuando iba de Sevilla a Madrid por trabajo en el AVE, creía que soñaba y claro que lo hacía, pensando que nos iba a llegar superpronto a nosotros, que estamos tan lejos de todo. Y de esto hace ya, pues nada, 20 añitos. Desde entonces soñaba con poder ir a ver a mi niña, que lleva esos mismos años en Madrid, en tres horitas, pero se me está haciendo tan eterno que creo que no llegaré a poder realizar tal proeza porque estaré echando geranios.

Y venga a prometer y prometo, como el otro. Pero hemos tenido gobiernos que se plegaban a todos los caprichos de cada gobernante, que si mejor para Andalucía, que para Barcelona, que para todo el mundo, menos para la gran olvidada, la región más aislada de España por tierra, mar y aire. ¿Que tienes que ir a Berlín? Hala, a Barcelona o Madrid, esperando mil horas en ocasiones, porque no puedes llegar a casi ninguna capital europea teniendo cierta frecuencia que te permita acudir cuando lo necesites. Aquí todo da igual. No me extraña que nuestro presidente Barbón se haya enfadado (un poquito, solo un poquito) con el Gobierno porque nos deja abandonados, pero de lo que se olvida nuestro presi, es que se tenía que haber enfadado mucho mucho antes, porque esto es una verdadera tomadura de pelo, de la que en este momento es responsable el ínclito ministro de transportes, que no puede dedicarse a lo suyo porque los dedos los tiene, no para hacer buenos informes y tener lo que programa y promete en su momento, sino para tuitear, que es lo que realmente sabe hacer, no voy a decir que bien, porque más que un ministro es el rey de los "haters" en Twitter (ahora X) algo que dice mucho, pero mucho acerca de su buen hacer en el ministerio. Así que ya estamos con más fechas y nos dicen que los "Avril" llegarán en mayo… Pero no, no. Lean ustedes la letra pequeña. Resulta que están haciendo obras en Chamartín y se calcula que las vías no estarán en condiciones hasta julio, así que como siempre, las fechas se van alargando. Juro que, si yo soy Barbón, me sentiría más que avergonzado de que me ningunearan tantísimo en mi propio partido. Pero parece que aquí vergüenza y dignidad, lo que se dice dignidad de la buena, no la tiene nadie.

