Resolver las infraestructuras críticas

Asturias tiene enormes posibilidades; los empresarios lo sabemos mejor que nadie pues comprometemos inversiones en nuestra tierra. Asturias cuenta con experiencia, talento, suelo, agua y una calidad de vida atractiva. Pero tiene retos que debe resolver con inmediatez para reducir su gap de competitividad con el resto de España y Europa.

Recientemente el Ministerio de Fomento ha rechazado unos viales soterrados a El Musel por Jove para defender una opción en superficie que es del todo inasumible, por cuanto es insuficiente para resolver las necesidades logísticas profesionales del puerto y sus empresas como para transformar la trama urbana de la ciudad.

Es imprescindible y urgente que el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias, junto con los Ayuntamientos de Gijón y Carreño, concreten un proyecto de inversión y ejecución de acceso al Puerto de Gijón para facilitar que El Musel pueda desarrollar toda su capacidad competitiva, tal como se planificó durante su ampliación hace más de dos décadas. El vial soterrado era una solución factible y adecuada, no es cierto que no se pueda ejecutar por razones técnicas. Por tanto, reclamamos su ejecución, y si se abandona este proyecto deben explicarse claramente los motivos, que todo apunta a que son más bien económicos, y plantear inmediatamente una solución alternativa válida de forma urgente. El acceso por Aboño puede serlo, pero no valen más promesas, necesitamos que se concreten proyecto, plazos y presupuestos.

Además, estos accesos profesionales facilitarán el atractivo para atraer, primero, y consolidar, después, autopistas del mar, que muevan mercancías por camión por Gijón entre España y otros espacios comunitarios.

Pero, hay más infraestructuras logístico-industriales clave para Asturias que no avanzan, veinte años después de haber fijado su necesidad. Y, desde FADE, queremos poner el foco sobre la necesidad de dotar a Asturias de las infraestructuras logísticas industriales estratégicas que la comunidad autónoma tiene sin desarrollar para poder cumplir su competitividad empresarial.

El presidente del Principado planteaba el pasado miércoles un decálogo de prioridades para las infraestructuras y reclamaba “hechos y no palabras”. Desde luego no podemos más que suscribir su afirmación, pero no puede quedarse en una declaración de intenciones. Nos ofrecemos a ponernos a su lado y al del Ayuntamiento de Gijón para defender con toda la firmeza estas inversiones. No podemos consentir que Gijón y Asturias quede relegada una vez más. Llevamos años dedicados más al análisis que a la consecución de las infraestructuras necesarias para la transformación de Asturias, la generación de riqueza y de nuevas empresas y la atracción de talento. Necesitamos ganar competitividad frente a otros espacios económicos y hacerlo con mayor rapidez, pues el tiempo no corre a favor.

Es el caso de Zalia, un espacio que, quince años después, sólo cuenta con la urbanización de sus espacios. Mientras carece de accesos adecuados, pero también de suministros de electricidad, de gas o de conexión a fibra; todo ello, mínimo imprescindible para acoger empresas de valor logístico que den servicio al noroeste, generando riqueza y empleo. Siempre hemos dicho que Zalia es una infraestructura crítica y transformadora, y sabemos del interés empresarial, y nos ofrecemos a colaborar en su comercialización, pero para comercializar las parcelas se debe aportar seguridad jurídica y de condiciones de servicios y suministros que aseguren la capacidad para operar de las empresas, y no creemos que estas condiciones se den en este momento, aunque esperamos que pueda hacerse cuanto antes.

Al mismo tiempo, los espacios de la Autoridad Portuaria de Gijón cuentan con vía de tren hasta el cantil de todos los muelles y es el principal transportista de mercancías en ferrocarril de España. Por su experiencia y disposición, El Musel necesita que la alta velocidad llegue hasta sus muelles, si quiere hacer competitivos sus espacios como hub del noroeste, en su conexión con el centro de la península y, desde ahí, con el Mediterráneo –con Valencia– y con el Atlántico –con Algeciras–.

En el marco de una política europea en materia de transporte y movilidad sostenible que definió como acciones clave la prioridad para los modos ferroviario y marítimo sobre la base de intercomodalidad, El Musel diseñó su ampliación para convertirse en una gran plataforma del norte de España para todo tipo de tráficos y ser facilitador para atraer –y mantener– empresas en Asturias y en todo el Corredor Noroeste. No hay que olvidar que más del 80% de las mercancías que se importan/exportan en España tienen su origen/destino en los puertos y que, por lo tanto, estos son verdaderas fronteras para las mercancías y espacios muy atractivos para la localización empresarial. Tenemos una gran oportunidad, y por eso es imprescindible que El Musel cuente con unos accesos profesionales y exclusivos para el transporte de mercancías, tanto por ferrocarril como por camión.

Respecto al primero, y tal como venimos defendiendo desde FADE, debe completarse la sección ferroviaria Pola de Lena-Gijón, con tráfico mixto de pasajeros en alta velocidad y de mercancías a la velocidad que le es propia, pero con infraestructura de vía adecuada para cargas pesadas (más de 22,5 toneladas por eje), cumpliendo los requisitos de las "orientaciones" de la UE antes del año 2030.

En cuanto a la carretera, ya lo he dicho antes, debe ejecutarse de forma inmediata el vial soterrado o una alternativa asumible para el Puerto y para la ciudad, y acorde con el potencial de tráficos que sería deseable que un puerto de estas características soportara, y que son muchos más que los 1.000 diarios alegados por el Ministerio.

Desde FADE exigimos acabar con el tiempo de los noes y centrarse en los síes imprescindibles que permitan acometer de una vez los proyectos estratégicos para el desarrollo industrial, empresarial, económico y del empleo de Gijón y de Asturias. Y que, de paso, sentarán las bases para el diseño de la nueva trama urbana en una ciudad que en su zona oeste tiene importantes retos a la vista (solarón, astilleros, accesos al Puerto). Superemos la fase de los estériles sobreanálisis y las quejas baldías para pasar a la ejecución, pues, el gap que tenemos con España y con Europa nos obliga a ir más rápidos que los demás.

Suscríbete para seguir leyendo