Aznar, puro ego

Sobre el estado Palestino, Aznar contradice a Pedro Sánchez, a su partido y a lo que el mismo dijo hace veinte años. Aznar es un personaje siniestro, encantado de haberse conocido, sin empatía, ego puro. Para Aznar, cualquier víctima, solo importa si puede usarla en su beneficio. Provocó el accidente del Yak42 contratando un ataúd volante porque era lo más barato, y su principal preocupación, con los militares fallecidos esparcidos por el monte, fue cerrar el caso lo más pronto posible para tapar errores. Se repartieron los restos de los fallecidos en cajas sin orden ni criterio, y realizaron identificaciones erróneas. Los familiares de las víctimas recibieron cajas con restos mezclados, que podían ser de varios fallecidos.

El 11 de marzo, a media mañana se sabía que ETA no era la autora del atentado. Inmerso de lleno en la guerra de Irak, Aznar, consciente de que los autores eran islamistas y que eso supondría un varapalo en las elecciones, contactó con los medios para que difundieran la autoría etarra. Las víctimas no importaban, importaban los votos. Más tarde, no dudó en enfrentar a la Asociación de víctimas del 11M, de Pilar Manjón, con otras asociaciones más afines. Alvarez Cascos llegó a decir al cruzarse con ella en la calle "Por esta puta y cuatro muertos de mierda perdimos las elecciones". Ciento noventa y dos muertos y dos mil heridos, eran para el Partido Popular, cuatro muertos de mierda, y una madre, que perdió a su hijo en el brutal atentado y que luchó para que se hiciera justicia con las víctimas, una puta.

Para Aznar, las víctimas de ETA solo son munición, desprecia a las que no le besan la mano y utilizó a la Fundación Angel Blanco y otras, para financiarse. Ahora, en la campaña vasca, ETA ha desaparecido de los mítines del PP, pero reaparecerá en las catalanas y en las europeas.

Aznar ostenta el record de ministros imputados por corrupción, fue multado por defraudar a Hacienda al facturar sus conferencias a través de una sociedad, como Máximo Huerta, Monedero y otros muchos, pero sin la publicidad que se dio a los otros casos, ni renunciar a nada. Pagó con dinero público a un "lobby" americano casi dos millones de dólares para conseguir la medalla del Congreso de EEUU a título personal.

Intentó volver a la política en varias ocasiones, en 2007 dijo "Si veo a España desesperada, quizá tendría que volver a la política", en 2009 "todos los días hay gente que me lo propone". Se auto encumbró al Olimpo y como Napoleón, se coronó a sí mismo, habla ex cátedra, poseedor de la verdad absoluta, decide lo que conviene a la humanidad, se ha enriquecido con su familia, traficando con viviendas sociales, sigue sin pedir disculpas por los casos de corrupción, la guerra de Irak, el Yak, o el 11M, del que sigue manteniendo que jamás recibió un documento oficial que descartase la autoría etarra. Mueve los hilos del partido desde el púlpito, sin que le importe contradecir a Feijóo, consciente de que tiene peones con el cerebro de Ayuso, que le apoyan.

No entiende que él, es otro peón de un patrón superior, que no dudará en sacrificarle cuando deje de serle útil.

Suscríbete para seguir leyendo