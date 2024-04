Qué valores

Interesante salida con alumnado de 3º ESO a Cogersa, consorcio para la gestión de residuos sólidos de Asturias, ubicada en Serín entre Gijón y Avilés. Se inició en 1985 y cuenta con un espacio de 450 hectáreas, donde en 2023 han recibido 841.000 toneladas y han recuperado 362.000. Un recorrido en autocar por las instalaciones, un juego de preguntas y una explicación tipo museo con paneles audiovisuales hacen atractiva la visita. El objetivo es avanzar hacia las "3 R": reducir el consumo en parte no necesario, reciclar cada vez mayor cantidad de materiales y reutilizar los productos en la medida de lo posible. Es interesante concienciarnos globalmente, y sobre todo los más jóvenes, en este compromiso solidario también en nuestro propio interés, además del progreso.

Cada vez creamos más riqueza y bienestar, pero con un alto consumo y contaminación, sobre todo en las naciones industrialmente emergentes, pues China continental comunista causa más del 30% de la contaminación mundial. Es importante mejorar la eficiencia, potenciar la I+D+i (investigación más desarrollo más innovación), la economía circular y con ello la sostenibilidad en nuestro medio ambiente. Contrasta con el desarrollo de Cogersa la situación estancada de la Zalia, que iba para zona logística de Asturias en torno a El Musel y de momento no han vendido una parcela de sus 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo van a venderlos para naves si no hay luz industrial, no hay subestación eléctrica operativa? De tales cosas hay que hablar para el empleo de nuestros jóvenes y no solo inaugurar proyectos.

Y contrastan con estos valores para la juventud bochornosas situaciones del FC Barcelona este martes 16, goleados y eliminados por el PSG parisino. Resulta que ¡aficionados del Barcelona apedrean por error su propio autobús! Es patético a dónde lleva el sectarismo: ¿Por qué hay que apedrear ningún autobús deportivo? Expulsan a Araujo –que ya lleva armadas bastantes – y se va haciendo el signo del robo. Xavi el entrenador expulsado por protestar. Laporta decía en su campaña a la presidencia de la Generalitat "España nos roba", mientras tenía a sueldo a Negreira, vicepresidente de los árbitros. Una cosa es que te guste el fútbol, Cruyff, Maradona, Iniesta, y otra esta falta de deportividad y educación por parte de protagonistas actuales del club azulgrana.

