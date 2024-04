¡Vaya jarto!

Me gusta reflexionar sobre las cosas que escucho en la calle, en el supermercado, en el autobús. Creo que prestar atención a lo que dice la gente en su día a día, en su cotidianidad, da una perspectiva muy real de qué está pasando, más allá de las noticias, de la televisión o de internet.

Uso mucho el transporte público y eso me permite también compartir espacio, incluso asiento, con mucha gente joven que sale o que va a sus centros educativos o a sus facultades. Así que, en esas ocasiones, mis oídos se agudizan aún más porque no se crean que esa es una tarea menor; entender la jerga adolescente es todo un arte. Tengo la suerte, por mi profesión, de estar rodeada de jóvenes, y eso hace que una también se sienta así, pero reconozco que, si no tienes un poco de "conocimientos", a veces, comprender sus expresiones resulta, cuanto menos, complejo.

Pues bien, ahí voy yo en el autobús municipal escuchando sus charlas (es difícil no hacerlo porque suelen elevar bastante la voz) y dicen, muchas más veces de las que yo quisiera, "yo paso", "¿para qué? "no merece la pena" "nah, ya hago algo rápido y lo entrego" y otra serie de frases que sintetizan lo que me trae a mí de cabeza, que es esa pasividad y, sobre todo, esa falta de capacidad para el esfuerzo y lo que ello implica.

He de decir también que, por supuesto, no toda la juventud es así. Hay otro sector que se preocupa, se moviliza, estudia y/o trabaja y se comprometen con muchas cosas y muchas causas; sin embargo, como docente me preocupa encontrarnos con actitudes como las que cuento porque entiendo que algo estamos haciendo mal desde el sistema educativo.

Sería muy simplista por mi parte hacer en unas cuantas líneas un análisis de una cuestión compleja en la que también están implicadas las familias y la situación de las mismas, nuestra sociedad o las esperanzas futuras que tienen muchos chicos y chicas. Cierto que están todos esos factores, pero por eso creo que deberíamos insistir aún más en cuidar estos aspectos en las aulas.

No son tiempos fáciles para inculcar el esfuerzo. Todo pasa rápido, todo se consigue rápido y así, cuando preguntamos en las clases de Educación Primaria, "¿qué quieres ser de mayor?" Ya empezamos a encontrarnos con más de una respuesta y de dos de: "Quiero ser influencer". Da igual que nuestros ojos se pongan como platos; cuando preguntamos por qué, te contestan rápidamente que es porque ganan mucho dinero sin tener que estudiar. Ahí está uno de los meollos de la cuestión, un dinero supuestamente fácil y la educación como obligación y no como un instrumento que nos permite formarnos para ayudarnos a ser más felices.

Si se infravalora la educación como idea, como concepto, si se le quita importancia a su valía, si no somos conscientes de cuánto supone para una persona, no conseguiremos que esa apatía se convierta en acción. ¡Muy jarto todo, tía!, que dirían.

