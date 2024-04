Y sé todos los cuentos

La representación del abrazo de la paz entre Puente y Barbón en Galicia, acompañada de datos de inversiones en el corredor atlántico y de los minutos que nos vamos a ahorrar en el viaje a Madrid en un par de meses, no puede servir para que las aguas se calmen y todo sea un camino de rosas. El déficit asturiano en infraestructuras, especialmente el de Gijón, con todos los proyectos importantes empantanados y sin visos de que vayan a avanzar a corto plazo, no se soluciona con unas palmaditas en la espalda ni con saber que las inversiones en el corredor del norte son similares a las del Mediterráneo, eso son cuentos para desviar la atención del foco principal.

El informe encargado a los ingenieros por la alcaldesa Moriyón, confirma lo que dijimos en este periódico, que el decaimiento del proyecto de Jove era político y no técnico como nos contaron inventando problemas que no lo son. Ahora, el ministro dice que el trazado se hará en trinchera, es contradictorio, alguien debería explicar por qué una trinchera es viable y un túnel soterrado no. Lo que queda claro, es que el primer proyecto era una chapuza en cuanto a catas y otras mediciones, que parece se habían hecho para cubrir un expediente y carecían del rigor necesario para la envergadura de la obra, pero que el proyecto sea una chapuza no es motivo para desechar la obra, si está mal se corrige y listo. La carta del ministro podía habérsela ahorrado, no dice nada, solo incide en contarnos cuentos.

Cuentos también son lo de Díaz Ayuso sobre los problemas de su pareja con Hacienda. Debería aclarar si su pareja es un particular o no, porque lo que no puede ser es que sea una cosa u otra según convenga. Si es un particular, no debería defenderle desde su puesto institucional. Cuando desde la Comunidad dice: «Uno: yo no mentí. Dos: yo tenía razón. Tres: todo obedece a una cacería», está aprovechando una argucia de González Amador para defenderlo, y para ir de víctima, papel en el que se siente cómoda. Lo que dice es falso, si mintió y no tenía razón. Mintió, porque Hacienda no le debía nada, como ella dijo desde el primer día, simplemente no le permitió una regularización, al estar el expediente incoado, por lo que inadmite el ingreso. Esta mujer para la que no existen más normas que su libre albedrío, está instalada en la mentira y el insulto, explica una mentira con otra, y cuando entra en bucle y no tiene salida, finaliza el tema de forma abrupta. Habla de persecución a su familia, pero sus padres obtuvieron un crédito de la Comunidad, lo avalaron con una vivienda, no lo pagaron e hicieron un alzamiento de bienes del que ella es beneficiaria, y reconoció, cuando no le quedó más remedio, que su hermano cobró comisiones por las mascarillas. Cree que libertad es tomar unas cañas, va a la contra y miente por sistema. Puente y Diaz Ayuso no son los únicos que intentan engañarnos, pero el espacio es limitado, hoy les toca a ellos.

«Me han dormido con todos los cuentos… y sé todos los cuentos».

