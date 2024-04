Reparación y certificación de la memoria

Hubo muchos españoles que al perder la guerra tuvieron que vagar por el exilio para que le reconocieran su valía intelectual y humana. A todos ellos le robaron un lugar en la historia de España y un lugar en su propio país. Les fueron arrebatados por uniformes laureados de ardor patriótico y con aliento a cuartel y, como diría Buñuel, también, por el encanto de la burguesía siempre cercana al dictador manteniendo la apariencia y ocultando el modo de cómo se hicieron ricos.

La Transición política en España no dio sus frutos en cuanto a la responsabilidad política que el cambio precisaba pues no abrió ningún proceso riguroso de reparación ni de indemnización hacia las víctimas represaliadas como sí ocurrió en otros países europeos al final de la II Guerra Mundial como acción derivada del nazismo. La Transición trazó límites en la construcción de la democracia, fundamentalmente, porque las administraciones, organismos y cuerpos policiales infectados de franquistas no se vieron sacudidos y así se permitió que blanquearan y reforzaran su posición con la democracia.

Por tanto, no hubo un proceso estigmatizador del franquismo, ni por Adolfo Suárez ni por Felipe González, ni por ningún otro gobierno, pues todos mantuvieron una actitud sosegada y conservadora y no curativa. Se perdió la gran oportunidad de dar carpetazo a la dictadura y a los que se cobijaban tras ella, lo cual, hubiese evitado el anidamiento como bloque protegido del franquismo en la transición e impedido el desarrollo muscular fascista de la España actual. El proceso español llevado a cabo, a mi parecer, no fue el acertado pues las clases dominantes del poder económico y, por supuesto, político se empeñaron en que los sin calzones, los parias, no tuviesen historia. La historia, su historia, el franquismo la ejerció de forma salvaje en la dictadura.

Por consiguiente, el proceso estuvo más dirigido a crear ilusión qué al esfuerzo de reconstrucción política y social del país por los nuevos arquitectos surgidos del consenso del Pacto de la Moncloa. La población española demandaba más implicación y compromiso en el proceso de formación democrática como instrumento necesario para romper con 40 años de dictadura y su franco-estructura nacional e ir perfilando la memoria histórica como cultura memorialista en las distintas etapas y aulas educativas como arte pedagógica de conocimiento, justicia y reparación.

Más de un analista político ha manifestado (me sumo a ello) que la llegada de la democracia a nuestro país supuso un cierre en falso con la dictadura por el trato desigual que se dio a las víctimas de la guerra. A las del bando perdedor se las ultrajó. Al del vencedor se las glorificó. Casi cincuenta años después el país sigue sin reparación histórica de elevado concepto, consenso y certificado político. La reparación necesita un mensaje de compromiso que exija un sellado inmediato, sin disfraz.

Conscientes de esa fragilidad la ultraderecha del Partido Popular y Vox, en cuyo espíritu nacional late siempre un fondo sur fanático y violento, están tramitando en determinadas comunidades proposiciones de Ley de Concordia consistentes en: "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978". Dar tratamiento igual a todas las víctimas de la Guerra Civil. Conceptuar a la II República de dictadura. Anular las alusiones a "dictadura y victimas franquistas" etcétera. En concreto, contraargumentan para deformar la memoria colectiva del país y así no sentir la vergüenza que la conciencia no les enseñó. Blanquean la dictadura franquista para subvertir la historia. Por eso quieren el olvido y el silencio. Porque son ellos los que quieren que nos atragantemos con la náusea que produce su enfermedad crónica.

Suscríbete para seguir leyendo