La revolución necesaria

Tuve la oportunidad de participar ayer en una charla sobre cohesión social y territorio. Una conversación a la que fui invitado en un teatro lleno de gente preocupada por hacer de sus barrios espacios llenos de oportunidades, habitables y amables con las personas.

Justo al acabar miraba al patio de butacas y me inundaba un sentimiento de cierta envidia. Estas jornadas no fueron en Asturias. Obvio el territorio donde se realizaron, pero pongo de manifiesto que lo organizó un ayuntamiento en complicidad con la administración autonómica. Y en ese patio de butacas se encontraron profesionales, jóvenes, gente que participaba en entidades, personas pertenecientes a distintas fuerzas políticas. Un crisol de realidades que se impregnaban de los retos que íbamos soltando sobre el escenario. Unos aseverando, otras frunciendo el ceño, pero todas siendo conscientes de la importancia de compartir, colaborar y pensar más allá de lo inmediato.

Entenderá quien esté leyendo estas palabras que aquí radica mi envidia. Nuestra realidad local y autonómica lleva muchos años careciendo de momentos de encuentro y sosiego que nos ilusionen y enfrenten al presente dibujando el futuro. Espacios facilitados desde unas administraciones que comprenden la complejidad existente y la complementariedad e intersectorialidad necesaria. Espacios que nos permitan pensar en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Un alrededor que vence las fronteras locales y sitúan los límites en un planeta que se antoja ingobernable.

Uno tiene la sensación de vivir a la deriva. A golpe de ocurrencia, titular o espasmo. A golpe de mensajes, reels o stories que se apoyan en lo performativo para trasmitir un imaginario irreal, inalcanzable e inexistente. Ideas o promesas gestadas sin escucha, sin deliberación y sin vocación colectiva y comunitaria.

Nos salva de esta triste letanía pequeños brotes verdes. Inéditos viables que emanan de la voluntad de algunas personas que intentan derrocar la desafección preponderante en nuestra tierra. Una desafección regada de procesos, obras y titulares vacíos de realidad. Gijón se aleja cada día más de ese polo de innovación, transformación y experimentación que atesoró durante algunos años (ya lejanos). Una deformación cultural que mimetiza con unos cantos de sirena de cosas que tendrían que llegar y no llegan, pero que ni ilusionan ni parecen dibujar una contra narrativa que venza la apatía.

¿Cómo nos imaginamos Gijón? ¿Cómo nos imaginamos Asturias? Me cuesta encontrar respuestas que no surjan de mi propio pensar y sentir debatido conmigo mismo. Me cuesta ver en nuestras estructuras públicas la voluntad de abrir estos melones y debatir, pensar… ¡Escuchar!

Hace años que los datos nos muestran una sedación tranquila hacia una Asturias subsidiaria contra la que sólo cabe una revolución cultural, industrial, intelectual, educativa, social, comunitaria, económica… Una revolución donde entendamos nuestras limitaciones, situemos a las personas en el centro y empecemos a compartir. Pero esto será imposible si la administración no empieza a gobernar de verdad.

