Contra la polarización

La polarización está llegando a extremos preocupantes. Se agranda el miedo a las dos Españas, situación que creímos superada y que disfrutamos todos, de un lado y del otro, durante más de cuarenta años. Es difícil entender cómo los instigadores de un nuevo enfrentamiento puedan tener tantos secuaces. Se vislumbra un futuro gris, desolador, al que no se puede castigar a toda una sociedad que desea una sana, libre, respetuosa convivencia. Ante este panorama, no puedo dejar de preguntarme qué puede hacer la iglesia, qué podemos aportar los fieles católicos para pacificar y aminorar esta alta tensión que día a día estamos padeciendo. ¿Pueden hacer algo las instituciones de la Iglesia? Me ha dado pie para soñar, imaginar y desear lo que ha acaba de suceder en el Parlamento, el pasado 9 de abril, con la admisión a trámite la ILP de regularización extraordinaria de migrantes, residentes anteriormente al 01/11/201, unos 500.000, la mayoría con trabajo, pero sin papeles y sin seguridad social, es decir, sin dignidad. Estando los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, muy reticentes, las organizaciones eclesiales y alguna otra civil, lograron poner de acuerdo a casi todos los partidos y presentarla y aprobarla en el Congreso, avalada por más de 700.000 firmas. Lo que unos días antes parecía imposible fue calificado luego de "pequeño milagro". Se debió al trabajo "visible e invisible", dice el Presidente de la CEE, Luis Argüello, de muchos diálogos y contactos. Era la primera vez que se lograba un acuerdo con tan amplio consenso. La convivencia pacífica entre distintos es campo de la iglesia que busca la fraternidad. No puede quedar indiferente ante el bosque en llamas.

¿Se admitiría una iniciativa de diálogo y encuentro? Pedro Sánchez solicitó por carta personal la entrevista con el papa Francisco del 24 de octubre 2020, manifestándole su sintonía y admiración y estando muy de acuerdo con la reciente encíclica "Fratelli Tutti", comprometiéndose en colaborar mano a mano en la unidad y fraternidad en la sociedad y entre los pueblos. Al Presidente le han seguido luego hasta ocho de sus ministros, incluida Yolanda Díaz que repitió, que han sido recibidos por el locuaz e imaginativo papa argentino. En todas las audiencias, por lo que se ha dicho, hablaron de resolver los problemas por el dialogo, no por la violencia, y tender puentes en un mundo tan fracturado. Ante este entusiasmo por ser recibido por Bergoglio no puede extrañarles la posible colaboración o mediación de las instituciones eclesiales.

Este papa imaginativo propone un remedio para combatir la polarización: la cultura del encuentro. La describe en el documento que es su programa pastoral: "La Alegría del Evangelio" ("Evangelii Gaudium") Necesitamos impulsar y promocionar la cohesión social y superar las inevitables diferencias ideológicas. ¿Es una utopía? Sí, como la del Evangelio, pero a la que la Iglesia no puede renunciar.

Suscríbete para seguir leyendo