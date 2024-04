No soy crítica cinematográfica, por supuesto. Pero dadas las circunstancias, y sabiendo que no se puede hablar más de política que estos días, lo dejo para el lunes que viene, si acaso. Si no nos mata una bomba nuclear antes, porque de verdad que no me imagino qué más cosas pueden pasar en esta España que tanto quiero. Así que ahí va, y como el tema toca además algo de salud mental, pues pidiendo perdón a los auténticos cinéfilos, permítanme comentar la serie que empecé a ver ayer. "El caso Asunta".

Estuve con la boca abierta los dos primeros capítulos (y no vi más porque el trabajo me lo impide). Nadie se puede imaginar cómo una Candela Peña, conociéndola como se la conoce a través de la Resistencia, por ejemplo, en la que se me saltaban las lágrimas de risa con cada aparición y en mi caso también por su amistad con mi hija. Sabiendo como sé de su maravillosa locura, su contagiosa y arrebatadora gracia, su impulsividad, su personalidad visceral y atrevida, pienso entonces cómo puede llegar a expresar como ella hace un carácter tan especial cómo era, parece ser, el de Rosario Porto, la madre de la niña. Es ella, es Rosario, se ha transformado en una madre capaz de matar a su propia hija, es esa Rosario que conocimos a través de los medios de comunicación.

Candela es ella. Una madre enajenada, envuelta, en un proceso de culpa que parecía no esperar, ese vacío en los ojos, propio siempre de una mente perturbada. Su acento gallego, sus gestos, su andar, absolutamente todo te ponía los pelos de punta, porque estabas viendo una enferma mental, quizás capaz de matar a su propia hija, pero que como tantos otros era considerada sin problemas por la sociedad burguesa de Santiago por pertenecer a una familia adinerada y con prestigio. Sin embargo, había tenido ingresos hospitalarios y varios episodios depresivos, intentos de suicidio y una inestabilidad emocional desde su juventud. Era, por tanto, una enferma, aunque según la sentencia no como para no saber lo que hacía.

Candela mira y en sus ojos ves la incertidumbre, el miedo a lo que puede pasar en los interrogatorios, la claustrofobia, la risa en otro momento a los pocos días de la muerte de su hija, esa especie de vulnerabilidad en la que se envolvió la terrible protagonista de esta historia, una contención que le debió costar a ella que es pura vida, pura emoción. Y Candela hace todo esto. Y lo hace como si nada, como si fuera otra persona distinta a la que yo conozco por mi hija, absolutamente diferente, y sé, cómo no, lo que le debió costar ponerse en esa tesitura, ella que también es madre, lo que tuvo que trabajar para conseguir dejar de ser ella para ser Rosario Porto. Candela debería estar en lo más alto del panorama cinematográfico, no para un Goya, qué va, sino para un Oscar. Aunque sé que nos traerá sin duda el Emmy. Y espero, Candela, que de esto hagáis una película, porque entonces lo celebrarás como solo tú sabes hacerlo, y pondrás un Oscar al lado de tus otros tres Goyas. Espero de corazón, amiga, que a partir de ahora se den cuenta esos directores, productores y demás, que eres simple y llanamente, la mejor.

Suscríbete para seguir leyendo