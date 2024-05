Cambiar la historia, ¿un sueño posible?

Nada menos es lo que pretende y "sueña" el papa Francisco en su segunda encíclica social "Fratelli Tutti". Ante este panorama, cabe traer a cuento el dicho: "Le hizo la boca un fraile". Es mucho pedir. Escrita enteramente de su mano, bajo el impacto de la asoladora tragedia mundial de la pandemia del Covid-19, sus analistas dicen que refleja el pensamiento social de este papa argentino que se ha propuesto llevar a cabo un diálogo, no solo en el interior la Iglesia con la sinodalidad, sino con el mundo. Y lo está consiguiendo. Su valoración está en los puestos más altos de estas encuestas y sus manifestaciones no dejan indiferente a nadie, excepto en España, en la que se olvida que ha sido el que nos ha dicho, en oídos del presidente, que: "Es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país, y desfiguran la patria". Las ideologías "sectarizan y deconstruyen, no construyen". Coincide con los mejores diagnósticos de incertidumbre, malestar y polarización que estamos viviendo. La prueba está en la frecuencia con que se cita, recuerda o alude "a las dos Españas"

Esta Papa quiere ver las ideas e iniciativas, los sueños, convertidos en realidad. Para ello ha creado la Fundación "Fratelli Tutti" que pretende hacer posible ese sueño fomentando la fraternidad y la amistad social y combatiendo la globalización de la indiferencia, ese proceso por el que el ser humano llega a ver "normales" las mayores atrocidades, por falta de valores éticos y de escasa sensibilidad humana con los excluidos y descartados. S. Bauman reconoce que es consecuencia del acusado individualismo reinante.

Esta Fundación acaba de convocar el segundo encuentro bajo el lema "BeHuman, Ser Humano" invitando a participar a más 30 premios Nobel, y científicos, economistas, alcaldes, médicos, directivos, trabajadores, deportistas... para reflexionar sobre la fraternidad como base de un nuevo mundo. Se sentarán en doce mesas distintas, distribuidas por lugares emblemáticos de Roma, para debatir sobre temas de sostenibilidad, empresas, educación, deporte, sector terciario, agricultura, mcs, niños y, naturalmente, la paz. El objetivo es firmar en el Año Santo la Carta de la Humanidad que incluya "El Pacto Mundial por la Fraternidad". Francisco no solo manda a los jóvenes que "hagan lío", él lo promueve también. A uno le queda la duda si en estos tiempos de populismos rampantes la voz de las élites podrá "cambiar la historia". Son estos movimientos radicales los que están adulterando peligrosamente la memoria histórica.

El objetivo de esta Fundación podría servir de estímulo para nosotros. Necesitamos salir de la pasividad y lamento y movernos para no dejarnos arrastrar a levantar muros, a rivalizar por ideologías o dejarnos seducir por ignotos progresismos. Necesitamos entablar la cultura del diálogo y el encuentro por encima de nuestras divergencias.

Suscríbete para seguir leyendo