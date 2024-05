Lo que pudo ser y no fue

Enfrentado a la tarea de hacer un balance del primer año de mandato, resulta tentador focalizarse en la crítica –más que merecida– a las medidas que el gobierno de las derechas han ido implementado a lo largo de estos meses. Podríamos hablar de Vox, de transfuguismo, de congelación de tasas, de bolardos, de coches, de aparcamientos y más coches. Y de humo. Pero también es un momento para pensar en lo que pudo haber sido y no fue.

Si las cosas hubiesen sido de otro modo, en este domingo de mayo cumpliríamos quizá un año de trabajo enfocado en facilitar el acceso a la vivienda. Un problema, el del mercado de la compra y alquiler inmobiliario que, unido a los bajos salarios, provoca que cada vez sea más difícil acceder al derecho de tener un techo bajo el que construir un proyecto de vida. No me cabe duda de que ya habríamos logrado que el porcentaje de vivienda pública fuese superior al de las Viviendas de Uso Turístico ni de que continuaríamos el resto del mandato enfrentando un reto que marca la calidad de vida de los gijoneses y gijonesas.

El aire que respira el alumnado de los colegios de nuestra ciudad tendría menos dióxido de nitrógeno, un gas nocivo para la salud cuya concentración es, actualmente, superior a la recomendada por la OMS en la práctica totalidad de los centros educativos de la ciudad. Nosotros no habríamos quitado los bolardos. Habríamos continuado interviniendo en los entornos escolares, conquistando espacio al coche para dárselo a los niños.

Estaríamos desarrollando ya un nuevo modelo de comedor escolar que superase las más que constatadas carencias del actual. Un modelo en el que no sea necesario traer la comida congelada desde ciudades de otras comunidades autónomas para luego calentarla en envases de plástico. Porque los servicios públicos si no se cuidan se degradan, y cuando se degrada el bien común, perdemos todos.

¿Cuánto no habría crecido la red de carriles bici? Porque hace falta padecer una severa miopía o haber salido muy poco de España para no saber que el paradigma de movilidad está cambiando y que ha llegado el momento de incentivar el uso de la bicicleta, el transporte público y el tránsito a pie en detrimento del coche que contamina, ocupa espacio y supone más riesgo de accidentes. Desde luego, nosotros no hubiésemos fulminado la partida presupuestaria destinada a emergencias humanitarias mientras en Gaza se perpetra un genocidio.

Lo que sí habríamos hecho es atender a los vecinos del Nuevo Gijón que llevan meses reclamando arreglos en sus parques. Al igual que habríamos puesto en marcha un centro de mayores en Cimavilla o una nueva Unidad de Trabajo Social en el Polígono. O impulsado y visibilizado el deporte femenino. Y tantas otras medidas contempladas en nuestro programa electoral.

Lo que pudo ser y no fue. Hace un año los resultados de las elecciones municipales nos llevaron a la oposición. Toca fiscalizar la labor del gobierno, sí, pero también proponer. Proponer y convencer para que la próxima vez lo que pudo ser, sea. Para poder hablar dentro de no mucho tiempo de un Xixón diferente.

