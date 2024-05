Concordia para la discordia

Un informe de la ONU insta al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias contra las leyes de concordia de tres comunidades cogobernadas por Partido Popular y Vox, advirtiendo que pueden invisibilizar las graves violaciones de los Derechos Humanos durante el "régimen dictatorial franquista". Después de analizar los tres proyectos de ley piden al Gobierno que establezca "todas las medidas necesarias" para garantizar "el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica". La respuesta Popular es matar al mensajero, dicen que los relatores de la ONU no han leído el texto de las leyes.

En 1946, la recién creada Unión de Naciones rechazó la adhesión "de la España del gobierno fascista de Franco (sic), recomendando otras medidas más duras si no se establecía un régimen democrático, no se respetaban las libertades de la población y no se convocaban elecciones", la respuesta española fue negar la autoridad de la ONU y organizar manifestaciones en su contra por todo el territorio nacional, con un lema muy nuestro, muy español "Si ellos tienen UNO (por las siglas en inglés), nosotros tenemos dos". Se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Feijóo y sus cómplices de Vox la conocen, pero quieren que se repita y no cejan en sus intentos por lograrlo.

Las "leyes de concordia", que son parte del pago del Partido Popular por los votos recibidos para gobernar, se refieren a Franco como personaje histórico, evitando llamarle dictador, protegen símbolos franquistas, eliminan los mapas de fosas comunes y retiran subvenciones a organizaciones de memoria democrática. Equiparan a víctimas y verdugos al reconocer a las víctimas desde 1931, ignoran que la dictadura, término que evitan, surgió de un golpe de Estado contra la República y que los republicanos murieron, sufrieron exilio y siguen en las cunetas, por defender la democracia.

Mientras, a raíz del anuncio de que Sánchez sigue, el Partido Popular ha redoblado su lucha sin cuartel para lograr en los medios lo que las urnas le negaron, convirtiendo las Comisiones de Investigación en creadoras de bulos. Bendondo acusó a Illa de mentir sin justificar por qué, un senador habla de "trama de armas" porque dos empresarios tenían dos escopetas sin licencia, Feijóo amaga con citar a Begoña Gómez; es hacer ruido. Atacan por todos los flancos, Almeida, llama pringados a los grupos municipales de izquierda, porque Sánchez, tras su comparecencia del lunes, se fue de puente a Doñana en el Falcon, cuando estaba en una entrevista en televisión. Llaman a Sánchez autócrata o caudillista mientras Aznar incita a un golpe de estado "si hay alguien que quiera destruir la nación seremos muchos los que lo evitaremos". Feijóo escribe un artículo sobre periodismo libre en cinco medios más mentirosos que libres. Óscar Puente dice una tontería sobre Milei y el Partido Popular defiende al presidente argentino y culpa a Sánchez. En una cumbre iberoamericana, la del famoso "¿Por qué no te callas?", Chávez llamó fascista a Aznar. Zapatero tomó la palabra y dijo: "Aznar está en mis antípodas políticas, pero fue presidente de España y merece un respeto". ¿Está claro quién es quién o hace falta un croquis?

