La exquisitez de una rockera

Los artistas de verdad resuelven bien en cualquier foro y ante cualquier tipo de público, aunque no sea multitudinario. Puede presumir de ello Nat Simons y su banda que actuaron la noche del sábado en la sala Tizón Sound de Gijón. El músico Suso Diaz, con temperamento de Dylan gaditano hizo los preámbulos, hasta que Nat Simons salió a escena con la contundente naturalidad de “Macabro plan”. Estuvo también acompañada a los teclados pandereta y coros Elena Poza, sensacional sobre las tablas y el guitarrista sobrio y distinguido Anchel Solana. Su disco “Felinas”, grabado a dúo con numerosos músicos centro buena parte del repertorio. Sonaron excelentemente “Déjalo ser”, “Extraña religión”, “Televisión” y una versión que aplaudirían Bruce Springsteen y Patti Simith “La noche es”, (Because the night). También regaló la enorme y acelerada “People”, la delicadeza dylaniana en “Another cofee and cigarrete day” y la recreación de Tom Petty en “Learning to fly”. Nat simons devuelve exquisitamente las músicas que filtra. Sus letras son de autoafirmación, bravura ante la vida y amor en la mochila; ahí está la maravillosa y elegante “Segunda piel”. La noche tuvo otros dos techos protagonizados por artistas asturianos. Igor Paskual se subió al escenario, con la energía y el arrope que le caracteriza, para cantar con Simons “Queen of noise”, de The Runaways. Héctor Tuya hizo la propio con “No me importa nada”, el clásico de Luz Casal, ejecutado con vigor, una pizca de teatralidad y una simbiosis perfecta. La balada “Pequeña guerrera estelar” define a la perfección a la artista madrileña: fuerza y fragilidad”. “Ley animal” cerró con ímpetu el concierto de una artista que está llamada a estar entre las elegidas de este país. Mucha carretera para prometer volver a Asturias. Belleza cósmica.