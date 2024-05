Más turismo

Varias noticias en relación a la promoción del turismo en nuestra ciudad. Por una parte, los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) 2024, que además de los familiares de quienes participen y de interesados en ver los eventos, suponen una publicidad indirecta gratuita al aparecer el nombre e imágenes de Gijón en muchos medios de comunicación nacionales. El discurso del no a la guerra –que se lo digan a Putin– y a los ejércitos solo sirve para naciones sin disputas territoriales, caso de Costa Rica, o que no necesitan defender el orden constitucional, pero no es el caso de España, cuando Marruecos de vez en cuando reivindica Ceuta, Melilla y Canarias, que geográficamente están en África pero históricamente nunca han sido marroquíes. Recordemos, además, que Marruecos solo es nación independiente desde 1956.

Otra es el hotel de 5 estrellas previsto en el Muelle, en la parcela que ahora ocupa la antigua sede de la Autoridad Portuaria de Gijón. Contar con mejores infraestructuras y más oferta hotelera siempre es positivo, no solo por los puestos de trabajo en el propio hotel, sino por el tirón en locales del barrio: desde restaurantes y cafeterías hasta tiendas de ropa o souvenirs pasando por bares de copas. Excepto para los izquierdistas claro, que viven en su mundo perpendicular a la realidad, con sandeces del tipo el turismo mata los barrios o la prosperidad tiene la culpa de los ciclos solares. El crecimiento económico sostenible es deseable. Es un servicio que falta en la ciudad, en ocasiones se ha hablado de instalarlo en el solarón o en la universidad laboral.

La tercera sobre las terrazas de hostelería en la calle, podrán contar con música ambiental. Idea promovida por el Ayuntamiento de Gijón bajo el nombre de «Siente Xixón Terrazas», un plan piloto que se desarrollará del 15 de junio al 15 de octubre. Como requisito, las instalaciones deben estar a una distancia de cuarenta metros de viviendas. Sin embargo, la cuestión principal no parece la distancia, sino la acústica y los horarios. Hablemos de un cumpleaños o de los partidos de fútbol de la Eurocopa 2024 este verano. ¿Qué más da que el altavoz o la televisión esté a cuarenta o a veinte metros? La cuestión es que no perturbe por el sonido en decibelios o la bulla de los usuarios. Y que de domingo a jueves se apague hacia las 23.00 horas (viernes y sábado a la 1.00 horas): disfrutar sí, molestar no.

