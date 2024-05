Gijón merecía más

A mediados de junio del pasado año 2023 llegó una nueva alcaldesa a Gijón, resultado de las elecciones municipales de mayo. Gobierno de nuevo signo político. Ilusión de muchos gijoneses por los anuncios de proyectos de desarrollo para la ciudad y por el cambio de aires. En pleno verano playero el nuevo equipo de gobierno, tripartito para votar, pero monocolor para decidir, lanzó varias medidas estrella. La más sonada fue la vuelta a la normalidad en el Muro de San Lorenzo, deconstruyendo la improvisación que supuso el cascayu. También volvió la fiesta taurina como signo de libertad y tolerancia para la ciudad. Y hasta ahí. Lo demás han sido anuncios, promesas y alguna que otra decepción en casi un año de gobierno municipal.

Desde luego que es pronto para sacar conclusiones, no han pasado ni doce meses desde la toma de posesión de nuestros ediles: hay que dejar tiempo para desarrollar e implantar procesos que después produzcan su fruto. Pero parece que el ritmo de ocurrencias y propuestas del actual equipo de gobierno municipal es bastante mayor que el tiempo disponible para llevarlas a cabo.

Y el rosario de incidencias que ilustran esta impresión es grande: las distintas obras en ejecución que no se agilizaron, la renuncia a la oportunidad del Mundial de Fútbol, el proyecto fallido del túnel para el vial de Jove, la cronificación de la contaminación en la zona oeste o la eterna metamorfosis del plan de vías.

Lamentablemente la ciudad avanza sin rumbo fijo un año después de las elecciones. Vemos un equipo de gobierno formado por dos partidos políticos que, puede que gestionen muy bien por si mismos, pero que no saben trabajar en equipo y que han dividido la gobernanza de la ciudad en parcelas separadas e incomunicadas. Que no tiene, por tanto, un programa único a desarrollar sino dos visiones distintas e inmiscibles sobre qué quieren para Gijón. Todo ello sostenido por un tercero cuyo programa de acción no ha votado nadie, al haber éste abandonado el partido político por el que logró el acta de concejal.

Bien sabemos en Vox de la falta de comunicación y del poco espíritu de equipo de los grupos políticos municipales con los que accedimos a la Junta de Gobierno. En los casi cuatro meses que duró el pacto no vimos, no la hubo, voluntad de trabajo en común desde las distintas sensibilidades de los tres partidos que habíamos apoyado la elección de la Alcaldesa.

Y también sabemos del personalismo con el que nuestra Regidora lleva el bastón de mando. Ver cómo rompía abruptamente el acuerdo de gobierno firmado entre Foro Asturias y Vox poco antes (junio) por anunciar cambios a futuro para un evento cultural (FICX) organizado desde la única concejalía que gestionábamos; o por negarnos a firmar un acuerdo de subida de tasas municipales que contradecía nuestro programa y pacto de gobierno. Ello ha llevado al deterioro de la vida institucional en un consistorio gobernado por una alcaldesa que no ganó las elecciones, sino que logró el bastón de mando utilizando al cuarto partido más votado, respaldado por más de once mil gijoneses.

Suscríbete para seguir leyendo