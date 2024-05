El día que el Sagrado Corazón se dio una vuelta por el barrio

Cien años después de aquel 30 de mayo de 1924, el Sagrado Corazón se bajó del pedestal y se disfrazó de caminante, y fue recorriendo las casas del barrio al atardecer, aprovechando que en mayo los días son más largos. Ya sabía que los tiempos han cambiado mucho, y cada vez cuesta más entrar en las casas. Total, que, disfrazado de caminante sediento, Dios siempre tiene sed, fue casa por casa, llamaba a la puerta, esperaba y, si abría alguien, decía con buenos modales, “tengo sed, ¿podría darme algo de beber? Y le pasaron bastantes cosas. He aquí algunas:

–En estos tiempos, no abro la puerta a nadie, porque no me fio de los desconocidos, -le dijo un señor, que vivía solo, con voz destemplada

–Le puedo dar agua del grifo, pero no está fresca, le dijo una señora desconfiada.

–¿Y no tenía usted otro sitio más cerca para pedir de beber? ¿Por qué no va usted a un bar?, dan gratis un vaso de agua… le dijo un señor de malos modos, cerrándole la puerta en las narices.

–¿Quiere agua o vino o cerveza o un refresco?, le preguntó una joven a la que hizo mucha gracia la petición insólita. Y el Sagrado Corazón bebió un refresco, pero sin entrar.

–Bueno, bueno, qué cosas hay que ver…, dijo no sé quién que entró después de cerrar la puerta; volvió a salir y le dio a Dios un vaso de agua caliente del grifo

–¿De beber, pero hombre, ¿quién le ha dejado subir hasta aquí? Tenemos terminantemente prohibido que suba nadie a los pisos. A ver, ¿cómo ha entrado usted?, preguntaba un caballero con el móvil en la mano y, naturalmente, de beber, nada.

–Pase, pase, buen hombre, que tal como está la vida no me extraña que tenga usted sed, le dijo, franqueando la puerta por completo, una vieja señora desdentada. A ver, qué le gusta más, ¿un vasito de agua fresca y luego un vinillo, eh? Y Dios bebió un vaso de agua fresca y luego un vinillo eh.

Y así fue recorriendo las casas de los vecinos del barrio que, naturalmente no le reconocieron, excepto la vieja desdentada quizá. Y es que, a Dios con frecuencia, se le ocurre cada cosa… ¿Cómo pretende que los vecinos lo reconozcan si se presenta disfrazado? Dios debería ir vestido de Dios, como Dios manda. ¿Qué cómo viste Dios? Pues creo que, con fulgores y esencias, digo yo. Pero si se viste de caminante sediento, lo tiene muy difícil, aunque Dios haya dicho "lo que hagáis a uno de éstos a mí me lo hacéis…". A él como le gusta confundir, le pasan cosas muy raras. También dijo "el que de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, no se quedará sin recompensa" … Pero, lo cierto es que, en el barrio, a la mayoría, se nos ha olvidado, dar "el vaso de agua fresca". A Dios no se le escapa nada en eso de las delicadezas con la gente, por eso habla de "dar" y añade "agua fresca". Habrá que tomar nota para futuras ocasiones.

Cuando terminó de hacer su recorrido por el barrio, después de cien años, seguía teniendo sed, y estaba un poco cansado de tanto subir y bajar escaleras.

