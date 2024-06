365 días para empezar

Cuando votamos hace un año, los gijoneses lo hicimos con ganas de cambiar las cosas, y quisimos empezar cambiando de gobierno. Los resultados electorales nos acompañaron y la correlación de fuerzas políticas cambió. Pero en ese momento no acababa nada, todo lo contrario, los gijoneses querían más cambios, y los querían ya. Nuestra obligación era estar a la altura, honestamente creo que así fue.

Lo primero fue "tener un gobierno" mediante un pacto con Foro para que Carmen Moriyón, opción preferida por la mayoría de los votantes del centroderecha gijonés, fuese la Alcaldesa. Y este llevaba implícito tres condiciones de puro sentido común: que el Partido Popular entrase en el gobierno local por primera vez en democracia, que nuestra candidata ocupase una posición preeminente para visibilizar esa entrada del PP en el gobierno y que se respetase la autonomía de las concejalías populares a la hora de articular la gestión. A la vista está que también lo logramos.

Lo siguiente era cambiar el "estilo de gobierno", huyendo de cuatro años donde se confundían los verbos gestionar y provocar. Era evidente que los gijoneses querían acabar con cuatro años de divisiones y polémicas. Por encima de otras prioridades debíamos de tranquilizar el clima político gijonés. Los concejales del PP lo tuvieron claro desde el primer día: trabajo, cercanía y gestión. Despachos con puertas abiertas, asistencia a todos los actos públicos y desbloquear problemas.

Este año ha marcado nuestro estilo de gobierno. Para mí es un orgullo afirmar que Ángela Pumariega representa a los gijoneses como vicealcaldesa con un estilo amable y cercano, y nuestros concejales tienen una actividad diaria intensa, casi frenética, llegando a todos los rincones y colectivos de la ciudad. Después de este primer año quedan otros tres para seguir demostrando que somos un partido de gobierno, tenemos las personas, tenemos las ideas y tenemos la experiencia.

Pero esto no es todo, Gijón afronta un momento crucial para competir globalmente o para aletargarse en una larga agonía entre los tópicos habituales. Urge que también desde la Casa Consistorial se tomen decisiones valientes para ejecutar proyectos que exceden el ámbito municipal, proyectos necesarios para que nuestro tejido económico pueda crear riqueza y empleo (Zalia, terminal ferroviaria de mercancías, tiempos competitivos de AVE, conexiones del puerto, autopista del mar, terminal de cruceros, estación intermodal… son solo un ejemplo), decisiones para erradicar la asfixia burocrática y fiscal en un contexto de elevado déficit y deuda insoportable.

Para ello, además del gobierno de Gijón y de Asturias, necesitaremos de mucha influencia política en el futuro gobierno de Alberto Núñez Feijoo, de implicar a muchas empresas en una colaboración público-privada sin precedentes. Todo un reto que, empezando el próximo domingo, vamos a superar con éxito.

Y por último, no quiero terminar esta aproximación al primer año de gobierno sin hacer mención a Foro, no sería justo, porque como bien dice Carmen Moriyón el gobierno de Gijón es "uno" (no dos). Si bien una buena parte de los éxitos venideros tendrán el sello inconfundible del Partido Popular, todo lo que se consiga será resultado de una labor conjunta de gobierno. Siendo partidos distintos, nuestra fortaleza reside en un pacto estable (también competitivo), y éste lo es. Los gijoneses pueden estar tranquilos, hay futuro. Ahora vamos a seguir gobernando.

