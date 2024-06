Vial del Puerto: una oportunidad para hacerlo bien

En relación con el fallido vial de Jove conviene empezar por lo obvio, lo que fue una propuesta eficaz hace 38 años, ha quedado superada en la práctica por una sucesión de malas decisiones que han generado contestación vecinal, inaceptables retrasos y finalmente la suspensión de todo. De hecho, la sucesión de verbos que han marcado estas casi cuatro décadas, han sido: incluir, autorizar, aprobar, paralizar, retomar, abandonar, redactar, adjudicar, aprobar, licitar y finalmente anular… una sucesión difícilmente superable.

Reintentar la mera corrección del fallido vial de Jove es un anacronismo, la sociedad, los tráficos por carretera, la extensión de la ciudad y hasta las propias necesidades han cambiado. Lo conveniente sería replantearse la totalidad de la situación, atendiendo a lo verdaderamente necesario, porque se trata de solucionar las necesidades de tráficos por carretera del puerto, y este es el objetivo principal.

Pero hay que hacerlo con respeto al territorio, en este caso la parroquia de Jove, que no puede pagar los platos rotos de 38 años perdidos. Hay que hacerlo con respeto al medioambiente y la salud, esto es una obviedad, pero una obviedad que hace años la tenemos sin cumplir y que el fallido proyecto de Jove tampoco respetaba. Y hay que hacerlo con respeto a las propiedades y a la sensibilidad de los vecinos, porque después de tantos años los gijoneses ya tienen un nivel de hartazgo que no tenían hace cuatro décadas.

Además, es necesario hacerlo con un proyecto económica y técnicamente viable, no vayamos a volver a comprometer la seguridad de los gijoneses con un túnel que tenía un coste por kilometro casi el doble de caro que el túnel que une de norte a sur, por debajo de Madrid, las estaciones de Atocha y Chamartín, e incluso más caro –el de Jove– que el coste por kilometro de la Variante de Pajares, récord difícilmente superable.

Es en este contexto en el que el Partido Popular ha decidido plantear una alternativa que pretende satisfacer las necesidades de trafico portuario respetando los requisitos anteriores, y creemos haberlo conseguido; retiramos la totalidad de los tráficos contaminantes o peligrosos de La Calzada, no condenamos ningún barrio ni parroquia, no requiere desdoblar la GJ-10 hasta El Empalme, no transcurre por los viales de Carreño, es de uso exclusivo del Puerto y es viable tanto técnica como económicamente.

En cualquier caso, es público que el Ministerio está trabajando en un nuevo proyecto para el vial de Jove, y es evidente que es el propio Ministerio quien lo ejecutará. Lo que reclamamos desde el Partido Popular es que la propuesta que finalmente se presente cumpla los requisitos anteriores e iguale las ventajas del presentado por nosotros… y por supuesto que se ejecute, que de papeles y proyectos ya estamos hartos en Gijón.

