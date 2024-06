Que ha empezado el verano es un hecho constatado, meteorológicamente y porque se han acabado las clases. Mi vida en años, siempre fueron escolares. Cuando mis hijos eran pequeños no había cosa que más me gustara que se acabaran las prisas, los exámenes, el estar sin ellos y poder disfrutar un poco de una vida familiar que están empeñados en fastidiarnos. Y es que el verano, es el verano. Sol, playa, piscina, terraceo hasta las tantas. Algo que de momento no podemos disfrutar.

Los chicos de bachillerato se graduaban con un aguacero y un frío que no podrían soportar los elegantes trajes de ellas, escotados, con tirantes, etc., como si de verdad estuviéramos eso, en verano. Cosa que aquí en Asturias, llevamos una temporada que ni verano, ni primavera. Me llamaron de una televisión el otro día para comentar el "Yellow day", es decir el día más feliz del año. Estuve a punto, lo juro, de girar la cámara por la ventana para que vieran el aguacero que estaba cayendo en ese mismo momento. Y sí. Es que la gente se prepara para sol y verano. Nosotros aquí estamos adivinando si saldrá o no, si llevar el paraguas y el chubasquero, algo que a mí concretamente me pone de un mal humor total. Y es que yo comentaba en esa mini entrevista que el incremento de horas de luz y especialmente el sol, cuando empieza el verano, que es cuando se proclama la jornada más feliz, nosotros va a ser que no. Sí, es cierto, que esto, el verano (los que lo tengan) incrementa la serotonina, ese mágico neurotransmisor que hace que estemos mejor de ánimo, más felices, más relajados. Porque además el buen tiempo hace que podamos estar al aire libre y así tener más y mejores relaciones sociales, poder hacer más ejercicio, sacar al perro a pasear más tiempo, pero claro, no es nuestro caso. Y eso hace, de verdad, que las llamadas a la consulta sean cada vez más frecuentes porque la gente necesita como el comer sentir que la temperatura es normal, que no tenemos que hacer esfuerzos corporales para llegar al a temperatura media exterior a la que mejor se adapta al cuerpo humano está situada entre los 20 y los 21ºC, algo que ni siquiera llegamos a alcanzar el dichoso día.

Para nosotros no hubo "Yellow day", solo nos queda esperar que se vaya volviendo amarillento y no oscurezca para que a nosotros en el norte nos toque siempre (cuando nos nombra) temperaturas bajísimas y nubecitas con lluvia, que, si seguimos así, lo que es el "Yellow day" para los demás, será para nosotros un pleno al "Black day". Y, además, segura estoy de que nos van a salir escamas. En fin, nos consolaremos pensando que algo de verano tocará, y que por lo menos habrá gente que se pueda ir de vacaciones y disfrutar un poco de la vida, que viendo como están las cosas, creo que nos lo merecemos.

Suscríbete para seguir leyendo