Humilde y devoto

Incluso los no muy forofos y apasionados seguidores de la selección nacional de fútbol reconocen que sin Luis de la Fuente, este gran triunfo de campeones de Europa, que recuerda al primero de todos, en tiempos Franco, cuando España se proclamó campeona de Europa con una plantilla de futbolistas legendarios que iban desde el número uno, Iribar, hasta el once: la Petra pasando por Suárez, Marcelino, Amancio… Hubiese sido casi imposible pese a los nuevos y muy jóvenes Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, el simpático melenudo Cucurella sobre todo el gran capitán Morata, objeto de mofas por los entendidos de turno, que han dado a España una alegría efímera pero importante en tiempos de mala política extremista y casos de evidentes de malversación caudales públicos, corrupción que hacían llorar a Jovellanos.

Sin duda, el factótum de este éxito deportivo al que todos los políticos se apuntan ha sido Luis de la Puente, quien hasta hace tres años era un segundón entrenador de las categorías inferiores. De La Fuente fue un veterano entrenador que empezó en el año 1997, entrenando el club de Portugalete. Defendió los colores del Athletic de Bilbao y del Alavés. Su trayectoria de entrenador llamó la atención de la Real Federación Española de Fútbol. En 2013 fue elegido seleccionador de la sub 18 y sub 19, donde descubrió los valores básicos de la Selección que ha ganado la Eurocpa 2024. Al principio, surgieron serias dudas sobre la continuidad en la selección absoluta pese a la plata olímpica de Tokio 2020, con los futbolistas que han triunfado en Alemania, venciendo a las mejores selecciones toda Europa. La grandeza de Luis de la Fuente está en su sencillez agradable y sincera, nacido en La Rioja no olvida sus orígenes: nada pedante, todo lo contrario de seleccionadores anteriores a los que traicionaban sus exabruptos y sus aspavientos. No oculta Luis de la Fuente sus creencias católicas, se declara fiel devoto de la Virgen de la Vega, a quien pone una vela antes de cada partido de fútbol: “un día antes del partido voy a la Virgen de la Vega y le pongo unas velas”. Con seguridad Nuestra Señora de La Vega, ayudó como ella sabe al gran triunfo de Luis de la Fuente y sus muchachos campeones.

Suscríbete para seguir leyendo