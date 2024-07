Adriana e Irene

El nombramiento de Adriana Lastra se anuncia como una oportunidad para reforzar las relaciones de Asturias con el Gobierno Central. No sé que se refuerza, si las posiciones asturianas en Madrid o las centrales en Asturias. Asturias nunca tuvo peso en Madrid. Siempre estuvimos a las migajas. Los diputados asturianos siempre priorizaron los intereses del partido. Con la derecha tampoco fuimos bien, la prórroga de la concesión de la autovía del Huerna, que Europa acaba de declarar ilegal y que aquí mantienen en veremos, demuestra que somos poca cosa, periferia, no por estar lejos, sino porque tragamos lo que nos echen. Estación intermodal, metrotrén, accesos al Musel, Zalia, Cercanías, La Espina, Arco atlántico, allá donde miremos vemos la nada del Gobierno central y la sumisión del asturiano. Apenas se ha sentado Adriana en su sillón, y ya Carreteras ha enviado una petición de datos al Ayuntamiento que hace temer por el vial de Jove, porque pese a la oposición municipal, de los vecinos, la batalla ganada en Estrasburgo y los pasos dados y anulados con explicaciones poco convincentes, lo que plantea Carreteras da a entender que si algún día se construye, será un calco de lo que se rechazó el siglo pasado, un vial que traslada el problema a unos metros de donde está ahora. ¿Reforzará Adriana la oposición al vial en superficie o lo hará con las posiciones del Ministerio contra los gijoneses? Estaría bien aclararlo con hechos y que Barbón, cogiera el toro por los cuernos y dejara de estar "con lo que los ciudadanos digan" de boquilla. Ciudadanos y Ayuntamiento ya han dicho lo contrario que el Ministerio, sin que Barbón haya hecho nada más que hablar y abrazar al ministro.

La Policía investigó para el Partido Popular, a todos los diputados de Podemos cuando llegaron al Parlamento, no se sabe si con la aquiescencia del PSOE. Hay 6.903 búsquedas registradas desde comisarías de toda España. Al no encontrar nada, la policía fabricó pruebas para acusar al partido de financiación ilegal. Un exministro de Chávez bendijo un documento falso a cambio de traer a su familia de Venezuela y concederle la residencia. ¿Anticonstitucional, malversación? No, no son catalanes. Siendo Irene Montero ministra, diariamente se publicaban rebajas en las penas del "Solo sí es sí", al cesar, dejaron de publicarse. Al tomar posesión como eurodiputada, vuelven a hacerlo. No hablan de los beneficios de la ley. Al anunciar su candidatura ya publicaron lo que ganaría, no sería más que otros eurodiputados, pero lo publicaron con gran estruendo.

La izquierda europea propone a Irene para presidir el Parlamento Europeo. El ultra que durante siete meses acosó a la familia Iglesias Montero fue absuelto porque los hechos, que incluían traumatizar y fotografiar a sus hijos, eran "de naturaleza política". Tras miles de investigaciones prospectivas y docenas de querellas montaje contra Podemos archivadas después de hacer todo el ruido mediático posible, no hay una sola condena, pero han conseguido su objetivo, la sociedad odia a Podemos y especialmente a Pablo y a Irene, no sabrían explicar la razón, pero los odian, incluso muchos que perciben un ingreso mínimo vital, un salario mínimo cada vez más decente o una pensión que no pierde poder adquisitivo.

