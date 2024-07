Sin ponerse de perfil

El encargo de Transportes a la empresa pública Ineco para que redacte el proyecto de trazado y construcción del nuevo acceso al puerto de El Musel por Jove como un bulevar urbano de cuatro carriles –y también la indicación de acondicionar la avenida Príncipe de Asturias como vía urbana– ha vuelto a poner en pie de guerra a las distintas asociaciones vecinales de la zona oeste. Primero, por la deuda histórica con ellos al encadenar desde el Gobierno central dos décadas de fracasos. Y, segundo, porque las indicaciones dadas desde el Ministerio liderado por el socialista Óscar Puente no invitan al optimismo. Cierto que en el documento, desvelado esta semana por LA NUEVA ESPAÑA, se habla de tramos "parcialmente soterrados", una expresión más de cargo político que de perfil técnico, pero también de zonas de tráfico deprimidas, sin especificar cuánto ni cómo, respecto a los espacios verdes y peatonales para mejorar la integración del nuevo viario en el entorno. Además, la inclusión en el proyecto de tres pasarelas peatonales con carril bici y el especial énfasis en la colocación de pantallas "de diseño" (más de lo mismo) para mitigar los impactos acústico y visual acrecientan las dudas de la ciudadanía.

Los colectivos vecinales no han parado de repetirlo desde que el proyecto del túnel fracasó. "Rechazo frontal" a un vial en superficie. De hecho, esta misma semana se han reunido en dos ocasiones para trazar la hoja de ruta, a sabiendas de que el verano no es la mejor estación para que a uno le haga caso la Administración. Mientras, los grupos políticos, de izquierda a derecha, mostraron su apoyo a los vecinos. Una misma coletilla empleada desde el gobierno local gijonés y también desde el Gobierno del Principado de Asturias. ¿Qué vecinos? ¿Los de La Calzada? ¿Los de Jove? ¿Los de El Lauredal? ¿Los de la avenida Príncipe de Asturias? ¿Los de Carreño? ¿A qué vecinos se va a hacer más caso si el proyecto incide negativamente en unas zonas más que en otras? Entretanto, el PP ha optado por mostrarse proactivo y ha llevado al Senado una propuesta para que la solución salga de Gijón (vía Ayuntamiento y Principado) y luego ya la pague Transportes. Cuesta creer que acceda un Ministerio que dejó en 73 millones de euros el presupuesto para el vial tirando a la basura el proyecto original, y con respaldo social y político, porque costaba 290 millones.

Ahora, el Ayuntamiento confía en que el Ministerio ofrezca alternativas. Para este contrato con Ineco se han destinado 2,77 millones de euros. Y a pesar del año de margen para elaborar el proyecto, se espera que para el mes de septiembre haya algún avance que presentar a la ciudad. Seguro que feo no será lo que propongan, no en vano hay cien mil euros reservados en el contrato solo para infografías. Pero la duda es si el proyecto responderá o no a lo que quieren los ciudadanos que cada día soportan la contaminación a la puerta de casa. Por eso no deben los políticos locales ni regionales ponerse de perfil esperando al final del verano. De hecho, deberían anticiparse y evitar que en septiembre todo vuelva a empezar de cero.