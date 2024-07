Los valores de la Eurocopa

La Eurocopa fue un éxito inesperado. Los "gurús" del fútbol, que abundan, eran tan sólo mediamente optimistas. Predecían a lo más el llegar a cuartos de final. Tenemos equipo, pero nos faltan los "crack", era el argumento. Precisamente esa fue la clave del triunfo, su lema: "unidos somos más fuertes". Y lo demostraron. A ello hay que añadir su prodigiosa integración multicultural, superando todas las diferencias de edades, rivalidades de clubs, de connotaciones políticas, autonómicas… y rebosando de alegría y de compañerismo. Además de la hazaña deportiva, que lo ha sido, han logrado al 90% (porque no faltan rufianes y otegorras), sacar a flote una España entusiasmada, por una vez unida, superando la polarización que nos destruye. Ha sido un éxito también la inmigración. Los "once" desempeñaron su papel a la perfección, pero han sido singulares por su juventud, su brío, su filing, Lamin y Nico, dos hijos de inmigrantes, con historias familiares heroicas y que integrados son parte de nuestra gloria. Me trajo el recuerdo de uno de los primeros lamentos al desmadrarse el aborto: a cuántos nobel y personas que harían un gran bien a la humanidad, no las dejan nacer. Con el drama de la migración podemos decir: cuántos se pierden en el fondo del mar. La movilidad es uno de los retos más urgentes a abordar. La provocamos con el mal reparto de los bienes de este mundo (¿dónde están las materias primas de África, quién las elabora?) y el descenso vertiginoso de la natalidad (promocionamos increíblemente el aborto en vez de políticas familiares). Europa es ya africana, latinoamericana y va siendo china y filipina. La muestra está en los equipos de fútbol, multirraciales y multiculturales, retrato de nuestra sociedad, empezando por el glorioso y suertudo, ¡que lo es!, Real Madrid. La Europa que fue grande por los derechos humanos puede deshumanizarse por abandonarlos.

Que el deporte es una escuela de valores humanos, todo deporte, pero el fútbol se lleva la bandera, es innegable. Lo acaban de reconocer 30 Premios Nobel que han escrito al papa Francisco para que reclame una tregua de paz durante los inminentes Juegos Olímpicos. Actualmente hay 55 conflictos bélicos, pero "por primera vez en décadas, en el continente europeo se está librando una guerra sangrienta, el conflicto entre Rusia y Ucrania".

No cabe duda y así se demuestra que el deporte es un lenguaje universal que trasciende fronteras, lenguas, razas, nacionalidades y religiones. Tiene la virtualidad de unir a las personas. Francisco le dice al arzobispo de París que "los Juegos Olímpicos, si son realmente ‘juegos’, pueden ser, por tanto, un lugar de encuentro excepcional para los pueblos, incluso los más hostiles". Es lo que pretenden eso cinco anillos entrelazados.

Suscríbete para seguir leyendo