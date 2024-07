Una afición castigada

La historia del teatro municipal de Gijón está vinculada al género lírico. El Dindurra se inauguró, en el verano de 1899, con una temporada de ópera a cargo de la compañía "Giovannini". "Rigoletto" de Verdi, junto con tres óperas más, conformó la temporada que abrió el reconstruido teatro, ya Jovellanos, en agosto de 1942. Y un recital del afamado tenor canario Alfredo Kraus, en el culmen de su carrera, reabrió el teatro, tras su municipalización y restauración, en mayo de 1995. Ese mismo tenor, pero en los inicios de su carrera, cantó una recordada "Lucía" en el Jovellanos en agosto de 1963. Desde 1960 y hasta ese último año, el coliseo de Begoña acogió cada verano, organizadas por GIFESA, cuatro exitosas temporadas de ópera con cuatro títulos cada una. En todas ellas el foso fue ocupado por la orquesta del gran teatro del Liceo, y cantaron jóvenes pero reputados solistas del "Maggio Musicale" de Florencia.

La afición lírica gijonesa bebió en los siguientes años del esfuerzo de la Asociación Gijonesa de Amigos de la Lírica (AGAL), que organizó recitales de conocidos solistas.

La ópera volvería puntualmente de la mano del Festival Internacional de Música y Danza organizado en su día por la Universidad de Oviedo, o de algunas colaboraciones con la temporada de Oviedo (así en los años 2015 y 2016 se montaron sus producciones de "Nabucco" y "Madama Butterfly"). Sin olvidar, en esos mismos años, la interesante iniciativa de International Opera Studio, donde jóvenes intérpretes en formación ofrecieron varios títulos, con modestos montajes que, no obstante, resultaron atractivos para la sufrida afición lírica gijonesa.

El otro teatro público de la ciudad, el de la Laboral, ofreció también, al inicio de su gestión por parte del Principado, algunos funciones de ópera. En este caso por parte de compañías provenientes del Este de Europa, y también algún titulo más en el breve paso por el teatro del inefable José Luis Moreno. Desde entonces nunca más se supo.

Para qué hablar de la zarzuela, que contó durante mucho tiempo con ciclos casi anuales en el teatro Jovellanos, destacando la continuada presencia de la Compañía Lírica Española, de Antonio Amengual.

Pero no sólo es historia, también ahora, Gijón cuenta con una nutrida afición a la lírica. Y puedo certificarlo porque formo parte del nada desdeñable grupo de gijoneses abonados a la temporada de ópera de Oviedo, y de los más numerosos todavía que nos desplazamos allí para asistir a las representaciones de zarzuela. El alcalde de Oviedo soltó hace no mucho la frase de que "Gijón son los toros, y Oviedo la ópera". Creo que, más que otra cosa, para tratar de justificar el ruinoso estado de la plaza de toros de Oviedo. No seré yo quien discuta la capitalidad lírica de su ciudad, pero la misma es compatible con la legitima aspiración de los aficionados gijoneses de contar en nuestra ciudad con espectáculos de este género.

No resulta defendible que, prácticamente en la última década, nuestros teatros públicos no hayan programado ningún espectáculo lírico. Máxime cuando deberían velar por atender la pluralidad de gustos del público, y por potenciar nuestra propia riqueza y patrimonio musical lo que es notorio en el caso de la zarzuela. No todo van a ser musicales americanos, o cabarets "new burlesque". Este año nuestro verano contará con el espectáculo "Gijón del aria mía", pero además de provenir de una iniciativa en una finca privada, resulta insuficiente para atender las aspiraciones de la afición de ver espectáculos a toda orquesta y con aparato escénico incluido. La ópera y la zarzuela deben volver al Jovellanos y la Laboral, al menos en verano, cuando para nada interferirían con los ciclos ovetenses.

