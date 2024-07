Enigma galeno

Estoy pendiente desde marzo de una cita médica para un especialista. Como los meses han pasado y ni siquiera he recibido la llamada para concretar la fecha, he acudido a una clínica privada. He tenido que llamar a varias porque también las privadas tienen listas de espera. Diferencian entre quienes están en aseguradoras y quienes no. No podría identificar a quién priorizan. Envían sms, recomiendan el uso de app propia y piden después compartir valoración para el boca-a-oreja de la nube. Ahora me pregunto que haré con mi cita pública, imagino que en 2025. Valoro acudir. No sólo para hacer un relato en pasado de mi incidencia de salud. También para desahogar de alguna forma mi frustración.

Según los últimos datos, Asturias ha pasado en cinco años de un 14,5% a un 18% de población adscrita a seguros médicos privados complementarios de la sanidad pública. Los valores permanecían estables hasta que llegó la pandemia. Después no han parado de crecer. Por eso, se espera que el porcentaje siga aumentando. Y así, aunque nuestra región figure entre las de mayor gasto público sanitario por habitante, también va escalando en la contratación de un soporte privado. Para quien puede pagarlo, claro.

Nos habíamos habituado a las listas de espera para especialistas, pruebas diagnósticas o intervenciones, pero lo que ocurre con nuestros centros de salud nos tiene entre atónitos e indefensos. Todavía no he encontrado a nadie, ni profano ni iniciado, que me explique por qué a igual número de doctores y con una población menguante, las citas para el médico de familia han pasado de ser todas presenciales y en el día, a dividirse entre presenciales y telefónicas, todas a días o semana vista. Eso después de pasar el triaje del administrativo que coge la llamada. La sensación es la de estar desamparada y bajo sospecha.

Las salas de espera de nuestros centros de salud se han vaciado. Se escucha el bisbiseo de los galenos impartiendo salud telemática tras cada puerta y, eventualmente, la entrada de un paciente que seguramente hará con su cita a destiempo lo que yo con la mía el año próximo: un relato y un desahogo.

Quién nos iba a decir que sopesaríamos hacernos un seguro privado para tener un médico de familia a tiempo de nuestros envites cotidianos. Con eso nunca contamos, pero ya va llegando. Por eso, además del fenómeno de los apartamentos turísticos, he observado que en mi barrio también florecen clínicas de especialidades diversas.

El abismo se va abriendo, insalvable para las personas de economía frágil. Antes se hacían cuentas para unas gafas o un empaste, ahora es la atención de proximidad la que se aleja. Ignoramos por qué, pero sabemos que se resuelve pagando.

Suscríbete para seguir leyendo