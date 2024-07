Cuando hablamos de "Los vecinos" de tal o cual barrio, nos referimos a asociaciones de escaso número de componentes, generalmente manejadas por ciertas formaciones políticas por babor –aunque alguna hay a la que mueven sus hilos por estribor– y, lo más curioso, sedicentes ellas mismas asociaciones de vecinos, como si representaran a todos los de ese barrio, cuando son en realidad cuatro gatos a los que la inmensa mayoría del personal no hace ni caso. Los medios de comunicación tendemos a caer en la trampa de este viejo relato, fruto de cuando en la Transición la prensa tuvo que apuntarse a la consolidación de la democracia. Pero, es evidente, que ahora cometeríamos un error grosero si confundimos a estas entidades subvencionadas como algo mayoritario, importante o sencillamente útil. Aquí, los únicos representantes de los vecinos son los integrantes de la Corporación, elegidos mediante voto directo, libre y secreto por el cuerpo electoral en su conjunto. Por eso es un espectáculo esperpéntico, hasta pornográfico en ocasiones, ver sentados en una mesa negociadora o asesora a concejales con integrantes de estas asociaciones mal llamadas vecinales; y da igual el color político del gobierno municipal. Metámonos unos y otros esto en la cabeza: las actuales entidades vecinales no representan a nadie, aparte de a sus asociados que tengan al día el pago de las correspondientes cuotas, si es que existen y no vivan casi exclusivamente de las aportaciones municipales. Porque esa es otra: ¡están subvencionados en mayor o menor cuantía por el municipio! Esto es como la vieja costumbre inglesa de que los condenados a muerte ingleses le daban una guinea al verdugo que instantes después les iba a cortar la cabeza para que manejara el hacha con soltura. Y así llevamos unas décadas.

Y así, como las asociaciones estas de vecinos, tenemos a otros cuatro ciudadanos que se dicen asociación ecologista y que, por extensión, en los medios son nombrados como "los ecologistas". Estos molestan, generalmente, en los asuntos industriales y se mezclan con los "vecinales" en temas medioambientales. También se existe la tendencia a hacerles demasiado caso, como si fueran fuentes del saber y nadie dice nada aunque, de vez en cuando, suelten enormes barbaridades o expresen manidos lugares comunes.

A los de Foro, que son los que ahora están al mando del cotarro, les vienen muy bien porque son fáciles de manejar y gracias a ellos obtienen bonitos titulares y declaraciones en radio y TV que les dejan en muy buen lugar. Y lo consiguen por cuatro perras de nada. Así, no tienen que dar cuenta de nada allí en donde las deben dar y hacer de su capa un sayo. Todo esto lo aprendió muy bien la condenada cirujana que utiliza el truco a troche y moche. Salió listilla.

