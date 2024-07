Y, por fin, Tabacalera

A propósito de la inauguración del Centro de Arte Tabacalera me gustaría escribir estas líneas como gijonesa comprometida con la cultura de nuestra ciudad.

La presentación que tuvo lugar el pasado viernes 12 de julio, fue uno de los eventos más esperados para descubrir que, por fin, vamos a ver realizado este proyecto con el que llevamos más de 20 años dando vueltas y desde aquí me gustaría felicitar al equipo de gobierno por haber conseguido no solo sacarlo adelante, sino por mantener viva esa parte emocional que nos une a la antigua fábrica de tabacos.

Habrá que esperar hasta el año 2027 para que el equipamiento cultural abra sus puertas, aún quedan por delante muchos meses para la adecuación y acondicionamiento, pero el proyecto a cargo de los arquitectos Ignacio Olite, Carlos Pereda y Óscar Pérez parece que ha convencido y por primera vez Gijón acoge con orgullo lo que se supone será el referente cultural de nuestra ciudad.

Pero si hablamos de futuro, desde mi punto de vista lo más difícil está aún por definir: su plan gestor. Parecerá que es pronto, pero, muy al contrario, lo que debe primar es lo que queremos contar, no el cómo lo vamos a contar. Él qué por delante del cómo.

¿Qué mensaje queremos lanzar desde Tabacalera? Sobran los motivos para recalcar lo importante que es tener elaborado un minucioso plan de actuación. Si esto no queda definido desde la base, va a ser muy difícil conseguir la anhelada proyección internacional que buscamos.

Una planificación cuidadosa y una gestión efectiva es necesaria para asegurar que los centros culturales no solo sean arquitectónicamente impresionantes, sino también funcionales y activos en la promoción de la cultura y el arte. La crítica principal suele centrarse en la falta de programación continua, problemas de gestión, y los altos costos de mantenimiento.

Tenemos numerosos ejemplos a lo largo de la geografía española de majestuosos continentes vacíos que, a pesar de los años, los cambios de dirección, las dotaciones económicas y las buenas voluntades políticas no han conseguido sacarlos adelante y a día de hoy, algunos de estos equipamientos mantienen sus puertas cerradas.

La figura de director de un Centro de Arte, no es suficiente en sí misma para el éxito en su conjunto. El plan gestor tiene que venir definido previamente y que cada 4 años tengamos un nuevo mandato no debe influir en esa gestión porque cuando algo funciona y funciona bien, no se debe de tocar. Y esto es aplicable a todos los ámbitos, no solo el cultural.

Entre los profesionales del mundo del arte viene ya de antiguo una norma no escrita: con el arte no se hace política.

Mirar a otros centros es positivo para formarte una idea, pero caigamos en el error de extrapolar un modelo, puesto que cada centro de arte tiene su propia idiosincrasia y muchas veces conviene más fijarse en el entorno para definirse y comenzar por trabajar hacia tu propio contexto, tus vecinos, tus ciudadanos más próximos son los primeros que se tienen que identificar con él y sentir ese orgullo de pertenencia.

Confío en el buen hacer y me llena de ilusión como gijonesa del mundo de la cultura saber que, por fin, Tabacalera es una realidad.

