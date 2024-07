Te alucinará saber, "Bilbo", que la historia que te cuentan de tu país, España, está plagada de tópicos y bulos. Que sepas que esto de la proliferación de relatos históricos falsos no es una moda, no, nos viene de antiguo. A pesar de que ha aumentado en los últimos 50 años el esfuerzo investigador, algunos historiadores prefieren mantener los discursos de hace 150 años. Dice uno de esos esforzados historiadores, Ángel Viñas, que seguimos recibiendo una versión muy mala de la historia de España, una versión que parece emitida por publicistas, novelistas y políticos que pretenden monopolizar un relato a su conveniencia. Con la ayuda de otro historiador, Eduardo Manzano Moreno ("Claves de una historia plural", Crítica, 2024), nos fijaremos en unas pocas cuestiones esclarecedoras de las trampas o engaños reinantes. Porque la falta de rigor, la pereza o la visión parcial no pueden convertirse en obstáculos para analizar el pasado de manera desapasionada. Porque el relato histórico afianzado en sentimientos, "Bilbo", no suele facilitar la generación de consensos amplios.

Parece vergonzoso que, a estas alturas, tengamos un –¿intencionado?– escaso conocimiento de Al Andalus y del islam, cuando Madrid es la única capital europea de origen árabe, o cuando sabemos que la primera historia de España la escribió un árabe en la Córdoba de los omeyas, en pleno siglo X.

La manipulación, la tergiversación continuada de la historia llega al extremo de que el imaginario colectivo interioriza que el embrollo o el caos se identifiquen con los reinos de taifas, cuando aquella fue una de las épocas de máximo esplendor (el rey de Zaragoza era un matemático impresionante, el de Sevilla, uno de los mejores poetas) y prosperidad económica.

La mala historia nos escatimó, "Bilbo" las valiosas aportaciones de judíos y gitanos. La estancia y expulsión de los primeros sirve para aprender cómo se estigmatiza a una comunidad mediante la propagación de bulos terribles: se les acusaba, entre otros males, de envenenar el agua de los pozos. Y coló, oye. Como se menospreció y se nos ocultó la importancia de la comunidad gitana en la dinamización de los mercados locales, o en su trabajo como buhoneros y caldereros, o en su contribución a nuestra cultura.

Esa mala historia de España sigue exaltando la conquista civilizatoria de unos indios que practicaban sacrificios humanos, mientras tapa que aquí se celebraban las mismas prácticas disfrazadas de autos de fe.

Si no aceptamos, "Bilbo", el reconocimiento de la diversidad, de antes y de ahora, como basamento de la convivencia democrática, concluiremos, como Eduardo Manzano Moreno, que "la historia –mal contada, añado– es un arma de destrucción masiva, porque la gente mata por ella. Y no nos damos cuenta".

