¿Caso Begoña o caso Peinado?

Es difícil pensar en un golpe de estado judicial, pero el "caso Begoña" puede acabar sustituyendo un Gobierno salido de las urnas, por otro elegido en los medios especializados en bulos y en las organizaciones más ultras. Ni siquiera debiera haberse iniciado. Se sustenta en noticias de medios nada fiables, que una organización, menos fiable aún, entregó en un juzgado para que investigaran. El Supremo establece que una información mediática, si no va acompañada de pruebas, no es suficiente para abrir una causa penal. "No sirve la mera aportación de recortes de prensa, sin más constatación o acreditación". Pero la causa se abrió pese a las indicaciones del supremo, y a medida que se vaciaba con dos informes de la UCO, las indicaciones de la Audiencia, la Fiscalía y la Unión Europea que se hizo cargo de los temas que a ella le competen, el juez añadía apéndices e incorporaba acusaciones sin sentido. La penúltima, la dio a conocer en el momento de la comparecencia de Begoña para declarar, pretendiendo que lo hiciera pese a ello, lo que aplazó su comparecencia.

La nueva acusación, esta vez de la Complutense, hablaba de sospechas, de dudas, de puede ser qué… Pero unos correos de la propia Complutense desmintieron “las sospechas”, y la falta de cooperación de Begoña fue una negativa de la Universidad a recibir el informe recabado alegando que “el caso estaba en el juzgado”. Que en esas condiciones Begoña Gómez se negara a declarar, no es un privilegio como nos han contado, es un derecho, más lógico en este caso teniendo en cuenta los continuos cambios en las acusaciones que el propio juez resumió en que se investigaba todo lo acontecido desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, algo prohibido en el ordenamiento jurídico español.

Ahora, el juez, atendiendo a una carta dirigida a la Guardia Civil, rematada con un ¡Viva la Guardia Civil y Viva España!, de un falangista condenado por corrupción de menores, que dice haber oído comentar en el pueblo que un monitor de esquí presentó al matrimonio Sánchez – Gómez al empresario Barrabés, cita a declarar al monitor y a Sánchez, a éste grabándolo en La Moncloa, para lo que ya ordenó instalar los equipos, negando el derecho a declarar por escrito, que le asiste como Presidente del Gobierno porque dice, no va a preguntar al presidente sino al esposo de Begoña, obviando que podría, en ese caso, no estar obligado a declarar contra su mujer.

En realidad, se trata de dar espectáculo, argumentos para que Feijóo, contra reloj, haga el mayor daño posible antes de que el caso quede en nada. Feijóo dice avergonzarse de la imagen de España, cuando son los suyos quienes fomentan esa mala imagen y pide la dimisión, otra vez, y van cientos, de Sánchez. Feijóo ya ha juzgado y sentenciado a Begoña arropado por medios afines, y pide ejecutar su sentencia, dando más valor a bulos de la extrema derecha, que a pruebas palpables e informes de la UCO. Están desesperados, necesitan recuperar el poder y están dispuestos a todo para conseguirlo. Se juegan el pan y la sal, y mucho dinero, para ellos y sus patrocinadores que les exigen resultados inmediatos.

