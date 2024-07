El personaje principal de Medianoche en París, la película de Woody Allen, es un guionista de Hollywood al que le va bien en su oficio, pero que sueña con escribir una gran novela. El largometraje comienza con su traslado a París junto a su prometida y sus futuros suegros. Allí se dedica a desear que la ciudad, su luna y su lluvia ejerzan sobre él el mismo maravilloso influjo que durante los felices veinte produjeron en Scott y Zelda Fitzgerald, Hemingway y Picasso.

Gracias a la magia del cine, mientras las campanas anuncian la medianoche, Gil se sube a un coche que lo lleva a esa edad dorada y a sus locales de fiesta; en ellos entabla conversación con sus referentes, aunque también conoce el amor de una joven, musa de artistas. La pasión y los sueños tienen sus propias reglas y para Adrianna los felices años veinte no lo son tanto; ella añora el París de la belle epoque, un tiempo que también visitarán y en el que conocerán a Toulouse-Lautrec, Degase y Gauguin. Finalmente, Adrianna decide quedarse y no volver a su época porque "es sólo el presente" y, por lo tanto, no es interesante. A su vez, Degase dice: "Esta generación está vacía y falta de imaginación… hubiera sido mejor haber nacido en el Renacimiento…".

"No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió", cantaba Sabina en aquella canción que hablaba de frentes marchitas en San Telmo, donde los jóvenes merendaban besos y porros.

García Márquez apuntaba que "la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla". Quienes nacimos entre mediados de los sesenta y bien entrados los setenta somos muchos y un tanto pesados con nuestras batallitas de un Xixón en Tecnhicolor, una especie de edad dorada como la de la película, que creímos haber vivido. Asumo que tocamos el cielo rojiblanco como tan bien nos cuenta Rafa Quirós en su libro, pero albergo ciertas dudas de que la juventud no hiciera otra cosa que leer en los parques, discutir acerca de la ética de la razón práctica de Kant, llenar bibliotecas y museos; que sonara música de Mahler mientras esperábamos con orden para cruzar en los semáforos o que en la Semana Negra la noria y los churros estuvieran marginados en una esquina del recinto entre una multitud ávida de libros y mesas redondas.

Es peligrosa la nostalgia, pero más aún la de los recuerdos selectivos. Lo único verdadero de aquellos años es que éramos jóvenes y con sueños que no supimos edificar.

