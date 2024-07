Cáritas, el buque insignia de la Iglesia

Somos personas activas y comprometidas, y tus vecinos. El compromiso, cada día lo tenemos más claro, y debe ser selectivo ya que la vida pasa muy rápido y tenemos que priorizar.

Hace estos días un año, que he iniciado una colaboración como voluntario en Caritas, y en concreto en la Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol de Gijón. Fui invitado a ello por el párroco don Javier Gómez Cuesta. Y desde entonces podría decir que mi vida cambió.

Era profundamente desconocedor de la actividad que Caritas realizaba, ya no solo en mi parroquia, en todas las parroquias, sino incluso a nivel global.

Me encontré con la realidad de muchísimas personas y de todos los lugares y ámbitos, que colaboran como voluntarios de Caritas en muy diferentes entornos. Todos ellos con un altísimo nivel de compromiso con esta organización, para dar lo mejor de sí mismos a las personas desfavorecidas. Esto en sí, ya es un regalo recibido por todos ellos. El ambiente que se tiene de entrega a los demás y la satisfacción por el trabajo realizado lleva a un estado de plenitud que difícilmente es superado en otras tareas sociales.

Me ha llamado la atención, con el altísimo nivel de acciones hacia los más desfavorecidos, la escasa proyección que desde la iglesia se hace de Caritas. Y es que me consta la altísima valoración social de la entidad. En un momento en que las iglesias se están quedando más vacías, bien haríamos dando más proyección a la labor realizada por el voluntariado. En ese sentido, los laicos practicantes y los no tanto, seríamos más activos, más implicados y comprometidos con la iglesia, ya que Caritas es el mejor reflejo del Amor de Cristo por nosotros, y es tangible y reconocible por todos.

Por ello, me atrevo a decir, que Caritas es el "buque insignia de la iglesia" y como tal, entiendo que debería haber más difusión de su labor, ya no solo local, sino nacional y global. Deberíamos hacernos más visibles y presentes en nuestras respectivas parroquias y en nuestras ciudades, con acciones concretas y de difusión. Es necesaria la colecta mensual, pero no debemos quedarnos en esa acción exclusivamente. Hay que implementar acciones de presencia de caritas, y no solo con nuestras actividades. Hay que implicar a la sociedad en la caridad y el compromiso social. Y afinando más, sería deseable ser referencia para los poderes públicos, para los estamentos políticos interconectando más con ellos sobre todo a nivel local. Si somos su referente, tenemos más posibilidades de proyectar nuestra visión caritativa y social y así poder impregnar en su importante y necesaria labor.

Os animo a todos a colaborar con Caritas Parroquial. Una forma interesante y necesaria es detectando en nuestro entorno a personas que puedan precisar nuestra ayuda. En muchos casos, este es uno de nuestros mayores problemas, ya que el hermetismo del sufriente es parte de su problema.

Muchas gracias por vuestra ayuda.

