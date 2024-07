La paz del cielo gijonés

Decía Eleanor Roosevelt hace unas cuantas décadas: «no basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla». La que fuera primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y promotora de la existencia de Declaración Universal de los Derechos Humanos lo tenía claro.

Aquella generación había presenciado el terror de la guerra en primera persona. Tras dos guerras mundiales parecía que el ser humano había aprendido la lección: nadie resulta vencedor en una guerra. Es curioso la capacidad innata que tenemos para olvidar lo vivido y sufrido.

Desde el año 2006, el cielo de Gijón se engalana para acoger el vuelo de aviones, helicópteros... El Festival Aéreo forma parte del calendario consolidado de nuestro verano. Yo no he ido nunca a verlo. No voy a sermonear a nadie sobre si es pertinente o no asistir. Pero sí me gustaría que no corriera en vano la oportunidad de observar una realidad y reflexionar sobre ella.

Es innegable la aceptación social que tiene el espectáculo. Es innegable que estamos ante un evento que genera un movimiento económico significativo (seguro que alguna consultora «externa» ya ha realizado un análisis del retorno que supone el festival). Es innegable que, de los 194 países reconocidos por la ONU, tan sólo 21 no cuentan con ejercito (y hablamos de países muy pequeños o con tratados de defensa firmados con otros países).

Pero es igual de innegable que el sonido que atronará para nuestro divertimento este fin de semana nuestro cielo, es el mismo que despierta el terror en miles de niños y niñas en lugares como Ucrania, Gaza o Siria. Que el propósito que tienen algunas de las aeronaves que surcaran nuestra bahía es lanzar misiles y reducir a cenizas objetivos (provocando en muchas ocasiones «daños colaterales»; curioso eufemismo).

Invito a todo aquel que este fin de semana vaya a disfrutar del «espectáculo» aproveche la ocasión para explicar y sensibilizar a los más pequeños sobre el sufrimiento que genera la guerra. Sobre la dura realidad que asola tantos lugares de nuestro planeta. Sobre lo frágiles que somos. Aproveche la ocasión para no banalizar, para no normalizar algo que nunca deberíamos asumir como natural.

Busquen un momento entre acrobacia y acrobacia para compartir un mensaje claro, sencillo y sincero: «Mira hija, ojalá todos los aviones del planeta sólo se usaran para entretener. Ojalá llegue un día en que los seres humanos entendamos que un misil nunca va a solucionar nada».

Yo este año no estaré en Gijón este fin de semana. No podré ir el sábado a la Folixia pola paz que se celebra el sábado en la Casa del Chino. No tendré la oportunidad de explicar a mis hijos lo que ocurre en otros cielos del planeta cuando algunos de esos aviones los sobrevuelan. Pero sería increíble que dedicaran cinco minutos del domingo para creer y trabajar por la paz, aunque sea sólo hablando de ella.

