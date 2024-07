El verano en Gijón despega

La celebración de la 18.ª edición del Festival Aéreo Internacional, que llega con el hito de reunir en un mismo espectáculo a las tres patrullas del Ejército del Aire (Águila, Aspa y Papea) marca cada año el punto de inflexión del verano gijonés. Es una de las citas más multitudinarias del año y revela, como ya ocurrió el pasado mes de mayo con los actos por el Día de las Fuerzas Armadas (Difas), el aprecio que los gijoneses muestran por todo lo relacionado con los ejércitos. La expectación, aunque no falten voces escépticas y críticas con la exhibición, es máxima y ya se ha podido comprobar con los ensayos durante la jornada del viernes. Es por eso que los esfuerzos del Ayuntamiento deben ir dirigidos a innovar y ampliar la programación de este evento en los próximos años para que consiga mantener el interés de los ciudadanos.

Hace solo unos meses quedó comprobado que los gijoneses (y tantísimos visitantes de otras zonas de Asturias y España) no dudaban en hacer largas colas para ver de cerca los barcos, aviones, tanques y demás maquinaria de las fuerzas armadas y conocer de primera mano todas aquellas misiones que llevan a cabo los militares. Con la cita aérea de este fin de semana ya se dan pasos este año, con las firmas de pósters en la colegiata de San Juan Bautista (hoy estarán los integrantes de las patrullas Águila y Aspas) y las exhibiciones en las plazas del Tres de Abril y el Marqués de la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio, y la exposición aeroespacial del Círculo Aeronáutico José Fernández Duro abierta al público también en la colegiata. Institucionalizar este evento en el último fin de semana de julio es una buena idea para impulsar el número de visitantes a la ciudad, pero debería explorarse la posibilidad de que la programación se extienda durante más días para que los gijoneses puedan interactuar y conocer el trabajo de los pilotos protagonistas. Buscando la fórmula, eso sí, de no tener secuestrada la playa de San Lorenzo durante los ensayos y el recital.

Concentrar los esfuerzos en el Festival Aéreo implica también enfocar los recursos económicos en la misma dirección. La noche de los drones, por ejemplo, causó interés por la novedad el primer año, pero, el espectáculo, lastrado quizá por las condiciones meteorológicas y los fallos técnicos (por no hablar de todos los dispositivos que aparecieron en la orilla de El Arbeyal), no ha vuelto a marcar esa diferencia esta semana. Priorizar eventos es una responsabilidad también de los gestores municipales para que todos vean satisfechos sus gustos en la programación estival. Es el verano, quizá, la época que mejor refleja la idiosincrasia de los gijoneses en una ciudad abierta y de gustos muy plurales. Pero en la que siempre ha tenido cabida todo desde el respeto por los gustos ajenos. De la Semana Negra a la Feria de Begoña, de los festivales Metrópoli y Tsunami al Euro Ye-Yé, que ahora celebra sus 30 años de actividad. De la Feria Internacional de Muestras (otra de las citas multitudinarias por excelencia) al concurso Hípico de Las Mestas. De la Noche de los Fuegos a las fiestas de prau en barrios y parroquias. Esa normalidad de la pluralidad de gustos en Gijón sí se ha recuperado este verano. Y no es un asunto menor.