Festival estropeado

Volvieron las máquinas de guerra volantes a exhibirse en la bahía de San Lorenzo ante la mirada encantada de unas considerables decenas de miles de ciudadanos, muchos llegados de las villas y pueblos de los alrededores. ¿No habrá otra manera de convocar a la asistencia masiva de las personas que no hacer que los aviones de combate vengan para hacer sus cabriolas? Sí, el público asiste encantado y el ayuntamiento lo pone, pero es una pena que sea nuestra despistada villa marinera en donde se produzca el evento. Es bastante estremecedor que sea nuestro ayuntamiento, sin distinción de formaciones políticas el que afore y se estire para pagar por la organización de semejante ataque a la pacífica convivencia. Mejor que uno, ya estos días gentes con sensibilidad han explicado que esos rugidos que tanto encandilan al personal aquí, son el anuncio precursor de la muerte y la destrucción en otras tierras, porque las más espectaculares de esas aeronaves es para lo que sirven: para matar, malherir y destruir. Pero es lo que da de sí nuestro ayuntamiento, un ente que demuestra en demasiadas ocasiones su falta de escrúpulos: todo vale si las gentes acuden. No hace tanto, estando vigente aún la pena de muerte en nuestro país, las ejecuciones de los sentenciados a morir a manos del verdugo eran públicas y muchos padres llevaban a sus hijos a un espectáculo que era masivo. Llegó un momento en que los detentadores del poder en los países civilizados encontraron que aquello de llevarse vidas por delante no estaba bien y, aún llevándose quitar vidas delante en el cadalso, lo hacían con discreción y unos pocos testigos. Sigue vigente la pena de muerte en naciones llamadas civilizadas y se sigue haciendo con discreción, generalmente tras los muros de un centro penitenciario. Sin embargo, en estados incivilizados se sigue ejecutando a personas a la vista de todos. Luego está lo de las guerras, con tantas en marcha, donde los aviones de guerra ponen las bombas y la muerte, otra enorme muestra de la incivilidad.

Por ello, está condenado éticamente el festival aéreo de nuestra villa: por lo que le sobra. Se pueden hacer perfectamente esta clase de exhibiciones, pero quitándoles la parte de las aeronaves letales: hay mucho que enseñar, pero nuestras catetas autoridades locales insisten año tras año en el error, lo cual demuestra que son capaces de cualquier cosa con tal de recibir el aplauso de un público lamentablemente entregado. La verdad, es muy patético escuchar a ediles u organizadores felicitarse por el éxito volante. Unos y otros demuestran su despreocupación por la paz y juegan con máquinas que son necesarias para nuestra defensa, pero nunca para nuestro deleite. Un auténtico gran horror.

