Melancólicas observaciones perrunas

Si un tipo duro de mollera, implacable, inmisericorde (Rafael Chirbes,1949-2015) escribió lo que paso a leerte, nada está perdido, "Bilbo".

"Hoy estaba hecho polvo, con un humor torvo que solo me aliviaba ver moverse por la casa al perrito que me han regalado, tan nervioso, vivo, alegre (ya se le ha pasado la angustia que lo invadió ayer cuando lo separaron de la madre. Qué pesar tenía. Conmovía. Hoy, en cambio, mostraba otro talante. Poco a poco, fue acercándose, dejándose tocar). Luego se durmió junto a mi cama, como un angelito. La verdad es que parecía un niño, bostezando, rascándose la cara y encogiéndose en el interior de la caja que le había puesto. A última hora, ya buscaba refugio en mí o en Paco, para aliviarse del miedo. Hoy corría alegremente detrás de Paco, en vez de huir tembloroso como hacía ayer. Observar los comportamientos de un animal así te deja una mezcla rara de sentimientos. Por una parte, comunica alegría vital, el gozo ante la naturaleza reencarnándose, polimorfa, tomando infinitas formas de expresión. Por otra, te desata la angustia, porque descubres que también en esas formas que sabemos inferiores se manifiesta un abanico de variantes del dolor. Cuando el perro se quedó ayer solo, cuando descubrió que lo habían separado de la madre, gemía, la buscaba, temblaba. Era evidente que sufría con un dolor semejante al que, en su misma circunstancia, podía sufrir un niño. Además, en el caso del animal (como en el niño), siempre acabas por pensar que su dolor es más inmerecido, por su radical ausencia de culpa previa: en esa inocencia, en esa arbitrariedad del castigo inmerecido muestra más crueldad la naturaleza. Aunque sepamos por principio que el hombre es más respetable que cualquier animal y hay que esforzarse por no perder de vista esa perfección, para no volverse uno de los dementes de las sociedades de la opulencia, animalófilos que darían su vida por el perro y no moverían un dedo para salvar a un niño, a veces cuesta no traspasarles a los animales sentimientos de esta especie a la que pertenecemos y de la que en demasiadas ocasiones tenemos ganas de apearnos para cambiar a cualquier otra. Chimpancé, perro o pájaro cantor. Creo que era Lorenz el que decía que el hombre no es lobo para el hombre, sino rata, porque solo la rata ejerce crueldad contra los miembros de su especie y los asesina. Pues eso, ser miembro de cualquier especie de la escala animal menos rata y hombre. Aunque, mientras me buscaba un lugar entre los insectos, me he acordado de que también las mantis religiosas, nuestras estilizadas y elegantísimas santateresitas, se las traen: son casi peores que Judith".

