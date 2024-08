La Nochevieja del 31 de julio

No es que me haya confundido de fecha o que crea que la Navidad ha llegado con seis meses de anticipo. En realidad, después de llevar tanto tiempo siendo docente, se acaban por medir los años en cursos y así, cuando llega el 31 de julio toca hacer una recopilación de lo que ha sucedido y, como no, pensar propósitos para ese septiembre que parece tan lejano, pero que sabemos que está a la vuelta de la esquina.

Ha sido un 23-24 complejo, con la estabilización de la LOMLOE y con la implantación de la LOSU, la nueva ley universitaria. Llevamos unos años en los que el profesorado ha estado sometido a una gran presión. En la pandemia tocó dar clase de un día para otro a través del ordenador y con una pantalla de por medio. El esfuerzo fue enorme, tanto para quienes no tenían una gran competencia digital como para quienes, aun teniéndola, echaban en falta el contacto del aula, el tú a tú. Pese a todos los avances tecnológicos, para mí fundamentales en cualquier ámbito y por supuesto en la educación, creo que la docencia siempre tendrá ese componente humano que tiene que ver con la convivencia en el espacio de un aula, con la pregunta junto al gesto y al tono; y de eso nos hemos dado cuenta cuando nos ha faltado.

Casi sin dar respiro, llegaron nuevas leyes educativas y hubo que reformular programaciones, evaluaciones, metodologías…esa tarea es ardua e invisible para quienes no son docentes, sin embargo, es la base de lo que sucede y de cómo sucede en el aula. En la Universidad, los cambios han afectado a estructuras, a contratos y a figuras docentes acentuando aún más la idea de que carrera universitaria es una maratón y no los 100 metros, si se me permite una metáfora tan propia de estas semanas olímpicas.

Este tiempo de vacaciones permite coger fuerzas, descansar y, como bien sabemos quiénes enseñamos, también nos ayuda a tener ideas para el próximo año y a ilusionarnos pensando todo lo que podríamos hacer a lo largo del curso. Cierto es que, al igual que ocurre con esos propósitos del comienzo del año, no todos se cumplen e incluso algunos ni se empiezan. El día a día, la realidad del aula que ya no es tan idílica como pensábamos en agosto, se impone y tenemos que aceptar que no llegamos a todo.

Sin embargo, creo que es fundamental que mantengamos esa ilusión y esas ganas que deben venir tras un descanso merecido y necesario. Enseñar es un proceso vivo, constante y por ello tiene momentos de gran intensidad, pero también debe tenerlos de reposo y reflexión. Así que, pongámonos a ello y aprovechemos esas vacaciones precedidas de esa Nochevieja sin uvas. En septiembre comenzamos Año Nuevo. Allí nos vemos.

